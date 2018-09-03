﻿ Топ-6 вакансий с зарплатой от 3500 рублей. Каких специалистов ищут на такие деньги и что они должны уметь. 21.by
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Топ-6 вакансий с зарплатой от 3500 рублей. Каких специалистов ищут на такие деньги и что они должны уметь

04.09.2018 12:49 — Разное | Tut.by  
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В Минске рекордно выросло число вакансий — в столице не хватает больше 16 тысяч работников. FINANCE.TUT.BY посмотрел, каких специалистов наниматели ищут на высокую зарплату, а также какие требования к ним предъявляют.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Директор по персоналу в IT компанию

IT-компания, поставщик услуг в области веб и мобильного развития, ищет директора по персоналу. Из требований — опыт работы от 5−7 лет в крупной и успешной IT-компании. Будущий сотрудник будет укомплектовывать персонал, разрабатывать и документировать кадровую политику, заниматься организационным развитием. Зарплата от 2500 до 4500 долларов на руки.

Senior iOS developer

Поставщик программных платформ для рекламы ищет разработчика для создания внутренних продуктов компании с нуля. У соискателя должен быть опыт коммерческой IOS-разработки от трех лет, а также наличие коммерческих приложений в AppStore. Зарплата — от 3500 долларов на руки.

Директор производственного предприятия

Производственное предприятие ищет директора. Из требований — высшее техническое образование, опыт управленческой работы на предприятиях или подразделениях от 150 человек. Работник будет управлять деятельностью производственного предприятия и организовывать его бесперебойную работу. Зарплата — от 8270 рублей на руки.

Финансовый директор

Компания «Витрум плюс» ищет финансового директора. Будущий сотрудник должен разрабатывать стандарты финансового учета и отчетности, контролировать риски, связанные с хозяйственно-финансовой деятельностью компании. У соискателя должно быть высшее образование, связанное с финансами или экономикой, MBA будет преимуществом. Также необходим опыт работы на аналогичной должности не менее трех лет. Зарплата — от 6000 тысяч рублей.

Исполнительный директор

«Джой Колс Групп» ищет исполнительного директора. Специалист будет управлять двумя офисами компании в Камбодже и Узбекистане, контролировать процесс слияния с новым партнёром, поддерживать контакт с текущими коммерческими партнерами. Также будут плюсом навыки управления технологической командой и опыт работы в финтехе. Зарплата — от 3000 долларов на руки.

Водитель-международник

Транспортная компания ищет водителя-международника. Из требований — опыт работы в Европе, в том числе по категории Е. Работникам открывают визу D, зарплата — от 1800 до 2100 евро (до вычета налогов).

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Теги: Минск
 
 
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В Минске рекордно выросло число вакансий - в столице не хватает больше 16 тысяч работников. FINANCE.TUT.BY посмотрел, каких специалистов наниматели ищут на высокую...
 
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