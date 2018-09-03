Заместитель начальника Брестской таможни проведёт прием граждан в Пинске



5 сентября 2018 года с 10.30 до 12.00 в здании отдела таможенного оформления и контроля № 1 «Пинск-Белтаможсервис» по адресу: г. Пинск, ул. Козубовского, 11 будет проводить выездной прием граждан заместитель начальника Брестской таможни Ильдар Маратович Ситдиков.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам 8 (0162) 47-01-10, 8 (0165) 31-24-04 (с 9 до 13.00, с 14.00 до 18.00).