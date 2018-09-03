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Мужчина из ревности «заминировал» гостиницу, где отдыхала его жена
04.09.2018 12:52 — Разное | Аргументы и факты
Более 40 человек - постояльцы гостиницы и персонал - были эвакуированы.
Но информация о минировании не подтвердилась: при обследовании взрывное устройство не обнаружено.
Предположительно, «заминировал» гостиницу 47-летний мужчина, жена которого находилась в это время в отеле, пишет
Расследование продолжается. По факту заведомо ложного сообщения возбуждено уголовное дело.
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Расследование продолжается. По факту заведомо ложного сообщения возбуждено уголовное дело.
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