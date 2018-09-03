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Мужчина из ревности «заминировал» гостиницу, где отдыхала его жена

04.09.2018 12:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Мужчина из ревности «заминировал» гостиницу, где отдыхала его жена
Фото из открытых источников

Более 40 человек - постояльцы гостиницы и персонал - были эвакуированы.

Но информация о минировании не подтвердилась: при обследовании взрывное устройство не обнаружено.

Предположительно, «заминировал» гостиницу 47-летний мужчина, жена которого находилась в это время в отеле, пишет БЕЛТА.  Предполагаемый мотив такого поступка – ревность.

Расследование продолжается. По факту заведомо ложного сообщения возбуждено уголовное дело.

 
 
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Расследование продолжается. По факту заведомо ложного сообщения возбуждено уголовное дело.
 
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