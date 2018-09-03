Мужчина из ревности «заминировал» гостиницу, где отдыхала его жена

Более 40 человек - постояльцы гостиницы и персонал - были эвакуированы.

Но информация о минировании не подтвердилась: при обследовании взрывное устройство не обнаружено.

Предположительно, «заминировал» гостиницу 47-летний мужчина, жена которого находилась в это время в отеле, пишет БЕЛТА . Предполагаемый мотив такого поступка – ревность.

Расследование продолжается. По факту заведомо ложного сообщения возбуждено уголовное дело.