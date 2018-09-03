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Минчанин нашел «аварийный» мост на МКАД. Горремавтодор не согласен
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1 августа на пересечении МКАД и Игуменского тракта провалился асфальт – его
Мост на пересечении МКАД и улицы Байкальской
Дмитрий написал на своей странице в Facebook, что мост на пересечении МКАД и улицы Байкальской находится в аварийном состоянии и может обрушиться.
«Сам хожу под этим мостом и не раз видел, как осыпается и откалывается бетон. Там видны характерные повреждения, сам мост покосился от центра к краям, трещины в длину», — пишет Дмитрий Алехнович.
«Горремавтодор» на вопрос о состоянии моста ответил, что «путепровод находится в технически удовлетворительном состоянии. В сентябре-октябре текущего года на путепроводе планируют заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части. А в третьем-четвертом квартале – выполнить текущий ремонт фасада и опор путепровода».
Также специалисты сообщили, что несколько мостов и путепроводов (не уточняется, какие именно) на пересечении с МКАД нуждаются в капитальном ремонте. Сейчас по ним разрабатывают проектно-сметную документацию.
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1 августа на пересечении МКАД и Игуменского тракта провалился асфальт – его обещают починить к 7 ноября. Новость замотивировала минчан вниманительнее смотреть на...
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