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Минчанин нашел «аварийный» мост на МКАД. Горремавтодор не согласен

04.09.2018 12:44 — Разное | KYKY  
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1 августа на пересечении МКАД и Игуменского тракта провалился асфальт – его обещают починить к 7 ноября. Новость замотивировала минчан вниманительнее смотреть на состояние мостов. Так, Дмитрий Алехнович нашел мост, который, на его взгляд, выглядит не лучшим образом. Информацию Дмитрия Горремавтодор опровергает, пишет TUT.by

Мост на пересечении МКАД и улицы Байкальской

Дмитрий написал на своей странице в Facebook, что мост на пересечении МКАД и улицы Байкальской находится в аварийном состоянии и может обрушиться. 

«Сам хожу под этим мостом и не раз видел, как осыпается и откалывается бетон. Там видны характерные повреждения, сам мост покосился от центра к краям, трещины в длину», — пишет Дмитрий Алехнович.

«Горремавтодор» на вопрос о состоянии моста ответил, что «путепровод находится в технически удовлетворительном состоянии. В сентябре-октябре текущего года на путепроводе планируют заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части. А в третьем-четвертом квартале – выполнить текущий ремонт фасада и опор путепровода».

Также специалисты сообщили, что несколько мостов и путепроводов (не уточняется, какие именно) на пересечении с МКАД нуждаются в капитальном ремонте. Сейчас по ним разрабатывают проектно-сметную документацию.

 

 
Теги: Новости
 
 
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1 августа на пересечении МКАД и Игуменского тракта провалился асфальт – его обещают починить к 7 ноября. Новость замотивировала минчан вниманительнее смотреть на...
 
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