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«Многие покупаются на бесплатное образование»: что надо проверить, если едешь учиться в другую страну?
Заманчивые варианты трудоустройства за границей, сомнительный шанс получить дешёвое образование и быстрое предложение руки и сердца от иностранца! Почему стоит опасаться назойливой рекламы и как не попасться на удочку аферистов?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель программы «Ла Страда Беларусь» – Елена Нестерук.
Когда едешь за границу учиться, нужны те же правила по безопасности, как с работой? Или уже немного проще к этому относиться?
Елена Нестерук, руководитель программы «Ла Страда Беларусь»:
Прежде чем купиться на какие-то обещания посредников, изучите сами ситуацию. И в Беларуси сейчас есть очень много ресурсов, где можно получить много информации. Обратившись даже в нашу организацию, и по телефону обычному, и с мобильных операторов, и на нашем сайте можно прочитать много информации, можно задать вопрос прямо в реальном времени.
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«Многие покупаются на бесплатное образование»: что надо проверить, если едешь учиться в другую страну?
Заманчивые варианты трудоустройства за границей, сомнительный шанс получить дешёвое образование и быстрое предложение руки и сердца от иностранца! Почему стоит...
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