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Знакомства по Интернету с иностранцами: почему потенциального жениха стоит пригласить к себе?

04.09.2018 13:09 — Разное | СТВ  
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Заманчивые варианты трудоустройства за границей, сомнительный шанс получить дешёвое образование и быстрое предложение руки и сердца от иностранца! Почему стоит опасаться назойливой рекламы и как не попасться на удочку аферистов?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ руководитель программы «Ла Страда Беларусь» Елена Нестерук.

«Многие покупаются на бесплатное образование»: что надо проверить, если едешь учиться в другую страну?

Очень часто девушки знакомятся по Интернету, чтобы уехать жить за границу. Что прежде всего нужно проверить у потенциального жениха?

Елена Нестерук, руководитель программы «Ла Страда Беларусь»:
Первый совет, который мы даём пригласите его в свою страну.

Вы, хотя бы, на него посмотрите.

Он приедет сюда, ему надо будет регистрироваться, если вы будете даже его у себя размещать, либо он будет жить в гостинице. По крайней мере, вы посмотрите на человека и пообщаетесь.

«Будьте очень внимательны в соцсетях». Проверяем зарубежного работодателя

Знакомства по Интернету с иностранцами: почему потенциального жениха стоит пригласить к себе?

 
 
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Заманчивые варианты трудоустройства за границей, сомнительный шанс получить дешёвое образование и быстрое предложение руки и сердца от иностранца! Почему стоит...
 
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