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Знакомства по Интернету с иностранцами: почему потенциального жениха стоит пригласить к себе?
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель программы «Ла Страда Беларусь» – Елена Нестерук.
Очень часто девушки знакомятся по Интернету, чтобы уехать жить за границу. Что прежде всего нужно проверить у потенциального жениха?
Елена Нестерук, руководитель программы «Ла Страда Беларусь»:
Он приедет сюда, ему надо будет регистрироваться, если вы будете даже его у себя размещать, либо он будет жить в гостинице. По крайней мере, вы посмотрите на человека и пообщаетесь.
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Заманчивые варианты трудоустройства за границей, сомнительный шанс получить дешёвое образование и быстрое предложение руки и сердца от иностранца! Почему стоит...
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