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Мужчина погиб под колесами электрички Барановичи-Минск
Новости Беларуси. Неизвестный мужчина погиб под колесами электрички Барановичи-Минск.
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Мужчина лежал на ж/д полотне. Машинист электрички попытался применить экстренное торможение, но это не увенчалось успехом – трагедии не удалось избежать.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего мужчины. Проводится проверка.
Задержка в движении поездов составила девять минут.
В середине августа в Кобрине женщина хотела пролезть под стоявшим поездом.
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Новости Беларуси. Неизвестный мужчина погиб под колесами электрички Барановичи-Минск. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя МВД Александра...
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