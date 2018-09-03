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Более 35 тысяч просмотров. Танец регулировщика на праздничном шествии в Солигорске: как это было
Новости Беларуси. В сети набирает популярность ролик с танцем регулировщика на праздновании юбилея Солигорска.
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Оригинальные номера Сергей Зараник исполняет уже не в первый раз. Несколько лет назад он показывал свое мастерство в телепроекте «Минута славы», а видео с его выступлениями набирают тысячи просмотров.
Ролик с танцем на праздничном шествии был
Интернет-пользователи отметили, что номер выглядел «современно». «Молодец», – так чаще всего комментировали выступление Сергея Зараника.
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Новости Беларуси. В сети набирает популярность ролик с танцем регулировщика на праздновании юбилея Солигорска. По информации Солигорского РОВД, энергичный танец...
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