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4 дня до Lidbeer: порядок выступлений, карта и главные фестивальные "фишки"
Lidbeer-2018 продолжает традиции, поэтому снова на главной сцене выступят рок-группы из Беларуси, России и Украины: ЧуVство Полета, Nizkiz, Animal Джаz, Воплі Відоплясова. Хедлайнером концерта станет группировка Ленинград, которая впервые за несколько лет порадует белорусов открытым форматом выступления.
Фестивальное меню с разными кухнями мира
Чтобы весь день посетители Lidbeer питались основательно, разнообразно и вкусно, будут задействованы 196 точек фудкорта. Фестивальному меню уделили большое внимание: посетителям предложат не только пивные закуски, снеки и фастфуд, но и плотные горячие обеды из сытных блюд национальной, европейской и иных кухонь мира.
На фудкорте снова обозначат точки для тех, кто желает приобрести только пиво, и те зоны, где в наличии и напитки, и еда. К слову, стоимость пенного напитка составит 2,5 рублей за 0,5 литра.
Организаторы обращают внимание, на полный перечень правил фестиваля, который размещен на сайте Lidbeer.by.
В большинстве точек предусмотрена оплата по банковским картам, однако организаторы рекомендуют иметь при себе и наличные.
Бесплатный шашлык из рекордного мангала и множество активаций
На Lidbeer найдется занятие каждому. Здесь и большая детская площадка с аниматорами, надувными батутами и другими развлечениями, языковые игры, стрельба из лука лазертаг для любителей активного отдыха.
С 14.00 в специальной зоне около Лидского замка будут готовить рекордно длинный шашлык. На мангале протяженностью 5,5 м при помощи одного шампура четверо поваров одновременно будут готовить одну из любимых закусок белорусов. Гости праздника смогут не только понаблюдать за приготовлениями, но и бесплатно угоститься рекордной закуской.
Любителям фана придется по душе площадка Лидского кваса. Гости площадки смогут развлечься квасным дартсом с нестандартными мишенями в виде заданий и квасом в подарок за попадание в «яблочко».
Для взрослых и маленьких гостей также будет работать лунапарк и цирк Сержа Бондарчука «DZIVA». Стоимость платных активаций фестиваля — от 3 до 15 рублей, билеты на цирковые представления — от 10 до 25 рублей.
Полюбившийся многим завсегдатаям Lidbeer квест в этот раз пройдет в формате фотоохоты. Первые 50 победителей квеста получат специальный приз, а остальные участники — приятный подарок.
Не обойдется и без традиционных экскурсий на завод ОАО «Лидское пиво». Попасть на экскурсию на производство смогут совершеннолетние гости Lidbeer (количество мест ограничено). Экскурсионные группы формируются в порядке живой очереди с 7.30. Запись будет вестись у промостойки возле главного входа на завод по адресу: ул. Мицкевича, 32.
Гучны концерт сразу на 2 сценах
С 13.00 на малой сцене будут выступать молодые белорусские коллективы — победители онлайн-голосования. В этом году сцена как никогда порадует стилевым разнообразием: здесь и металл, и фолк, и поп-рок. Гости фестиваля смогут вживую послушать Yellow Arc 6 — лидеров голосования, которые откроют гала-концерт фестиваля Lidbeer в следующем году.
На площадку гала-концерта зрители смогут попасть уже с 10.00. Здесь все предусмотрено для комфортного времяпрепровождения гостей с раннего утра и до окончания концертной программы: и особая зона активаций, и собственный фудкорт с санитарной зоной.
На площадке установят специальный возвышенный помост для комфортного просмотра концерта людям с ограниченными возможностями.
Кемпинг на 1500 палаток
По многочисленным просьбам гостей фестиваля, палаточный городок будет открыт уже накануне фестиваля — с 15.00 7 сентября. Территория под кемпинг находится напротив стадиона «Старт», рядом с населенным пунктом Новоселки. В лагере смогут уместиться до 6 000 человек.
Вопреки практике многих европейских фестивалей, кемпинг на Lidbeer — бесплатный. При этом все желающие могут взять в аренду необходимое походное оборудование прямо в лагере по предварительной брони. С полным прайсом можно ознакомиться в разделе F.A.Q на Lidbeer.by. В лагере предусмотрены туалеты и рукомойники, а также парковка для автомобилей, за порядком будет следить милицейский патруль. Кемпинг будет работать до 15:00 9 сентября
Официальные бас-туры и объездные дороги в Лиду
На главной трассе, связывающей Минск и Лиду, еще проводятся ремонтные работы, поэтому эта дорога к фестивалю может оказаться наиболее долгой. Чтобы избежать возможных заторов организаторы рекомендуют альтернативные маршруты. Так, в Лиду можно доехать по трассе Е30/М1 — 51 км до съезда на посёлок городского типа Мир (дорога Р64). Далее около Мира повернуть на трассу Р11 и двигаться к деревне Гончары, потом выехать на трассу Е85, которая приведет в Лиду.
Центр города начнут перекрывать уже 5 сентября с 18.00. Проспект победителей, улицы Ленинская, Замковая, Тавлая и Кирова полностью будут закрыты для проезда 7 сентября с 10.00. В день фестиваля парковки для гостей фестиваля расположатся вдоль улиц Тавлая и Ленинской от кургана Славы. Также предусмотрены парковочные места в палаточном городке в Новоселках, Ёдках и Островле. Из этих населенных пунктов каждые 30 минут будут курсировать автобусы.
Тем, у кого нет собственного транспорта, можно воспользоваться официальными бас-турами, в стоимость которых входит билет на гала-концерт и дорога из Минска в Лиду и из Лиды в Минск. Стоимость билета на бас-тур- 53,50 BYN. Автобусы отправляются от станции метро Каменная горка в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 и 12:00. Обратный выезд запланирован на 00:45.
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Напомним, 1 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал
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8 сентября Лида ждет нашествие любителей фестивального движения.
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