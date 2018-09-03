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4 дня до Lidbeer: порядок выступлений, карта и главные фестивальные "фишки"

04.09.2018 13:21 — Разное | Tut.by  
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Open-air Lidbeer состоится уже в грядущую субботу. 8 сентября Лида ждет нашествие любителей фестивального движения. Для последних, в свою очередь, предусмотрен обширный фудкорт, ярмарка ремесленников и лунапарк, активации на любой вкус и возраст, городской фотоквест с призами и громкая концертная программа.


Lidbeer-2018 продолжает традиции, поэтому снова на главной сцене выступят рок-группы из Беларуси, России и Украины: ЧуVство Полета, Nizkiz, Animal Джаz, Воплі Відоплясова. Хедлайнером концерта станет группировка Ленинград, которая впервые за несколько лет порадует белорусов открытым форматом выступления.

Фестивальное меню с разными кухнями мира

Чтобы весь день посетители Lidbeer питались основательно, разнообразно и вкусно, будут задействованы 196 точек фудкорта. Фестивальному меню уделили большое внимание: посетителям предложат не только пивные закуски, снеки и фастфуд, но и плотные горячие обеды из сытных блюд национальной, европейской и иных кухонь мира.

На фудкорте снова обозначат точки для тех, кто желает приобрести только пиво, и те зоны, где в наличии и напитки, и еда. К слову, стоимость пенного напитка составит 2,5 рублей за 0,5 литра.

Организаторы обращают внимание, на полный перечень правил фестиваля, который размещен на сайте Lidbeer.by.


В большинстве точек предусмотрена оплата по банковским картам, однако организаторы рекомендуют иметь при себе и наличные.

Бесплатный шашлык из рекордного мангала и множество активаций

 

На Lidbeer найдется занятие каждому. Здесь и большая детская площадка с аниматорами, надувными батутами и другими развлечениями, языковые игры, стрельба из лука лазертаг для любителей активного отдыха.

С 14.00 в специальной зоне около Лидского замка будут готовить рекордно длинный шашлык. На мангале протяженностью 5,5 м при помощи одного шампура четверо поваров одновременно будут готовить одну из любимых закусок белорусов. Гости праздника смогут не только понаблюдать за приготовлениями, но и бесплатно угоститься рекордной закуской.

Любителям фана придется по душе площадка Лидского кваса. Гости площадки смогут развлечься квасным дартсом с нестандартными мишенями в виде заданий и квасом в подарок за попадание в «яблочко».


Для взрослых и маленьких гостей также будет работать лунапарк и цирк Сержа Бондарчука «DZIVA». Стоимость платных активаций фестиваля — от 3 до 15 рублей, билеты на цирковые представления — от 10 до 25 рублей.

Полюбившийся многим завсегдатаям Lidbeer квест в этот раз пройдет в формате фотоохоты. Первые 50 победителей квеста получат специальный приз, а остальные участники — приятный подарок.

Не обойдется и без традиционных экскурсий на завод ОАО «Лидское пиво». Попасть на экскурсию на производство смогут совершеннолетние гости Lidbeer (количество мест ограничено). Экскурсионные группы формируются в порядке живой очереди с 7.30. Запись будет вестись у промостойки возле главного входа на завод по адресу: ул. Мицкевича, 32.

14:00 — 18:00 Активация «Официальное пиво LIDBEER. Идем на рекорд»

10:00 — 18:00 Зона «Лидский квас»

10:00 — 21:00 Инфоцентры

10:00 — 20:00 Активации, музыкальные представления вокруг Лидского замка

10:00 — 20:00 Активации в зоне гала-концерта

10:00 — 23:00 Сувениры

18:00 — 20:30 Цирк

12:00 — 22:00 Лунапарк

10:00 — 23:00 Ремесленники

10:00 — 20:00 Детская зона

08:00 — 18:00 Экскурсии на завод «Лидское пиво»

13:00 — 17:00 Интерактивный квест

Гучны концерт сразу на 2 сценах

С 13.00 на малой сцене будут выступать молодые белорусские коллективы — победители онлайн-голосования. В этом году сцена как никогда порадует стилевым разнообразием: здесь и металл, и фолк, и поп-рок. Гости фестиваля смогут вживую послушать Yellow Arc 6 — лидеров голосования, которые откроют гала-концерт фестиваля Lidbeer в следующем году.

Расписание выступлений:

13:00 — 13:30 JOHN CONNOR

13:45 — 14:15 Тарас на Парнасе

14:30 — 15:00 Юлия Глебова и Час Speak

15:15 — 15:45 Росы

16:00 — 16:30 AILLION

16:45 — 17:45 Yellow Arc 6

На площадку гала-концерта зрители смогут попасть уже с 10.00. Здесь все предусмотрено для комфортного времяпрепровождения гостей с раннего утра и до окончания концертной программы: и особая зона активаций, и собственный фудкорт с санитарной зоной.

На площадке установят специальный возвышенный помост для комфортного просмотра концерта людям с ограниченными возможностями.

Расписание выступлений:

17:30 Начало работы главной сцены

17:35 — 18:00 ЧуVство Полета

18:20 — 19:00 Nizkiz

19:20 — 20:20 Animal DжаZ

20:40 — 21:40 Воплі Відоплясова

22:00 — 23:45 Ленинград

23:45 Фейерверк

Кемпинг на 1500 палаток

По многочисленным просьбам гостей фестиваля, палаточный городок будет открыт уже накануне фестиваля — с 15.00 7 сентября. Территория под кемпинг находится напротив стадиона «Старт», рядом с населенным пунктом Новоселки. В лагере смогут уместиться до 6 000 человек.

Вопреки практике многих европейских фестивалей, кемпинг на Lidbeer — бесплатный. При этом все желающие могут взять в аренду необходимое походное оборудование прямо в лагере по предварительной брони. С полным прайсом можно ознакомиться в разделе F.A.Q на Lidbeer.by. В лагере предусмотрены туалеты и рукомойники, а также парковка для автомобилей, за порядком будет следить милицейский патруль. Кемпинг будет работать до 15:00 9 сентября

Официальные бас-туры и объездные дороги в Лиду

На главной трассе, связывающей Минск и Лиду, еще проводятся ремонтные работы, поэтому эта дорога к фестивалю может оказаться наиболее долгой. Чтобы избежать возможных заторов организаторы рекомендуют альтернативные маршруты. Так, в Лиду можно доехать по трассе Е30/М1 — 51 км до съезда на посёлок городского типа Мир (дорога Р64). Далее около Мира повернуть на трассу Р11 и двигаться к деревне Гончары, потом выехать на трассу Е85, которая приведет в Лиду.


Центр города начнут перекрывать уже 5 сентября с 18.00. Проспект победителей, улицы Ленинская, Замковая, Тавлая и Кирова полностью будут закрыты для проезда 7 сентября с 10.00. В день фестиваля парковки для гостей фестиваля расположатся вдоль улиц Тавлая и Ленинской от кургана Славы. Также предусмотрены парковочные места в палаточном городке в Новоселках, Ёдках и Островле. Из этих населенных пунктов каждые 30 минут будут курсировать автобусы.

Тем, у кого нет собственного транспорта, можно воспользоваться официальными бас-турами, в стоимость которых входит билет на гала-концерт и дорога из Минска в Лиду и из Лиды в Минск. Стоимость билета на бас-тур- 53,50 BYN. Автобусы отправляются от станции метро Каменная горка в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 и 12:00. Обратный выезд запланирован на 00:45.

В программе возможны незначительные изменения.

Возрастное ограничение 18+

Вход на фестиваль свободный.

Стоимость билетов на площадку гала-концерта — 30 рублей. В день фестиваля стоимость билетов 35 рублей.

Купить билет

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Узнать, кто из артистов приедет в Минск, можно в разделе «Концерты» и «Вечеринки» на AFISHA.TUT.BY.

***

Напомним, 1 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш: у каждого участника есть возможность получить 3 парных билета на Международный фестиваль Юрия Башмета. Зрители смогут попасть бесплатно на спектакль, который состоится 12 октября — на одной сцене выступят Познер и Макаревич.

 
Теги: Минск
 
 
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8 сентября Лида ждет нашествие любителей фестивального движения.
 
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