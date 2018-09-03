Белорусы потеряли в море смартфон, спустя пять часов его выловили невредимым

Известные белорусские фотографы Евгений Канаплев и Юля Лейдик каждое лето с детьми приезжают на отдых к родителям в Анапу. В этом году отдых мог бы быть подпорчен потерянным смартфоном, однако по счастливой случайности всё обернулось хорошо.



Евгений и Юля с детьми.

Смартфон утопили дети

— В один из дней мы поехали на дикий пляж Бухта Утриш, — рассказывает Юля. — Дети попросили у Жени смартфон поснимать в воде. Муж дал и забыл про него — связи там почти нет, и устройством на пляже мы пользовались только для фотографий. Вспомнил к вечеру, когда мы на машине возвращались домой в Анапу — тогда детям пришлось сознаться в пропаже.

А дальше произошла практически невероятная история. Позже на том же пляже отдыхал и купался Саша, приехавший сюда из Краснодара. Ныряя, он и заметил дорогой гаджет.

— Зашел в море с маской, смотрю, на дне что-то похожее на чехол лежит. Нырнул, открыл чехол под водой, телефон засветился. Понял, что находка стоящая, — рассказал нам молодой человек.

Спустя пять часов нахождения в морской воде гаджет сохранил работоспособность и не успел разрядиться (утонувший Samsung Galaxy S9 защищен от попадания влаги, его можно погружать на глубину 1,5 м до 30 минут — прим. ред).



Найденный на дне смартфон. Фото из Instagram Саши.

«На чужом несчастье наживаться нельзя»

А дальше на руку белорусам сыграли современные технологии. Смартфон был заблокирован паролем, поэтому Александр решил подождать звонка от хозяев. Когда он понял, что смартфон скоро сядет, он стал искать другие способы связи. Россиянин видел приходящие уведомления, в том числе на e-mail Юли и Жени.

Вбив его в поиск, Александр нашел сайт белорусских фотографов с номером телефона, который оказался недоступным. На сайте Канаплева и Лейдик также был указан их Instagram-аккаунт. Поэтому молодой человек отметил их в своем посте о находке.





— На мой смартфон пришло уведомление, что нас отметили в посте. Конечно же я открыла его и увидела смартфон Жени, — рассказала Юля. — Спустя несколько часов он был уже у нас. За находку Саша ничего не попросил, но мы его угостили коньяком и медом.

По словам Александра, это был абсолютно нормальный поступок:

— Потому что так было правильно. Я бы обрадовался, если бы мне телефон вернули потерянный, независимо от того, сколько он стоит. На чужом несчастье наживаться нельзя.

Юля с мужем и детьми уже вернулась в Минск, смартфон по-прежнему работоспособен. Однако от себя добавим, что несмотря на водонепроницаемость современных устройств, их контакт с жидкостями всё-таки не рекомендуется. Особенно с агрессивной соленой морской водой. Что делать, если ваш гаджет всё-таки попал в воду, читайте в инструкции по ссылке ниже.