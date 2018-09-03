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"В роддоме ела сгущенку ложками". Люба Черкашина - о том, как счастливо жить без декретного отпуска

04.09.2018 13:29 — Разное | Tut.by  
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В январе 2018-го экс-гимнастка, а ныне тренер национальной команды Любовь Черкашина впервые стала мамой. Ей незнакомо понятие декретного отпуска — уже через две недели после родов бронзовый призер лондонских Игр улетела в командировку. Она продолжает тренировать, жить в насыщенном графике соревнований и сборов и при этом остается заботливой мамой годовалой Веры, которую родители в шутку называют «бомбуча». GO.TUT.BY поговорил со спортсменкой о домашних тренировках под музыку Агутина, недоверии к инстаграмным зожникам и любящем муже, который всегда на подстраховке.


«Мне не нравятся понятия ЗОЖ и ПП — их возвели в культ»

Мы встречаемся с Любой в новеньком Дворце художественной гимнастики на проспекте Победителей. На руках — улыбчивая Вера Викторовна, которой всего семь месяцев. Родители с рождения растят дочку открытой миру, не пряча от посторонних глаз и не публикуя в соцсетях фото малышки с эмоджи на лице «чтобы не сглазили».

— Теперь Вера занимает центральное место в нашей с Витьком (Виктор Молашко — муж Любы Черкашиной, экс-футболист «Динамо». — Прим. TUT.BY) вселенной. Не видим смысла ее прятать, — поясняет спортсменка. — Когда я нахожусь в Беларуси, стараюсь постоянно быть с дочкой. Даже за день она так сильно меняется, что мне страшно упустить какую-то деталь.


Люба назначила нам встречу за два часа до тренировки художниц из сборной. В свободные минуты ей самой надо успеть сделать разминку, чтобы держать тело в тонусе. Не для красоты или модного фото в инстаграм — скорее, для собственного здоровья.

— Мне не нравятся сами понятия ЗОЖ и ПП. По-моему, следить за собой, заправлять организм правильной едой — это абсолютно нормальные и естественные вещи. В последнее время их возвели в некий культ. Возможно, все дело в картинках из соцсетей, которые работают лучше всякой рекламы. Перед глазами постоянно мелькают обладательницы идеальных фигур. И тут важно понимать: если у человека устойчивая психика, подобные фото могут его мотивировать, а если он и так закомплексован, это только добавит неуверенности, — рассуждает Люба. — Лично я не стану называть себя зожницей. Скорее, я как профессиональная спортсменка понимаю, когда не в форме и нужно чуть больше времени уделить занятиям в зале. Мне нравится чувствовать свое тело, вот и все.


Вдохновляющим примером грамотного отношения к себе и собственному организму Люба называет родную сестру.

— После рождения двоих детей она взяла себя в руки и сейчас выглядит худее меня, хотя была довольно крупной. Я в шутку говорю: «Вот кого надо было отправлять на гимнастику!». А все благодаря дисциплине и правильному питанию. У сестры хватило терпения для подсчета калорий — я на это никогда не подпишусь, — честно признается гимнастка. — Может, выдержала бы день по приколу. Но я не того типажа человек, который любит все раскладывать по полочкам и выполнять дела по пунктам и строгим дедлайнам.

«С детства любила наяривать макароны прямо из кастрюли»

На вопрос, как сегодня выглядит рацион молодой мамы, Люба Черкашина отвечает:

— Он не менялся у меня ни во время беременности, ни после родов. Конечно, читала тематические статьи и книги. А в итоге сделала простой вывод: если какой-то продукт нравится мне и я чувствую себя хорошо, значит, малышка тоже его принимает. Ни в чем себя не ограничивала — даже в любимых суши. В роддоме у меня оказалась сгущенка. После рождения Веры счастье и так зашкаливало. Но я решила подсластить себе жизнь: ела сгущенку ложками, добавляла в чай, а муж только смеялся, — вспоминает Люба.

 

Время просто мчится

 
 
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GO.TUT.BY поговорил с Любовью Черкашиной о домашних тренировках под музыку Агутина, недоверии к инстаграмным зожникам и любящем муже, который всегда на подстраховке.
 
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