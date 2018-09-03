Второй суд будет дорогим: потребителей хотят лишить льгот по госпошлине при обжаловании

Потребители много лет были освобождены от уплаты госпошлины по искам о нарушении их прав, а также за подачу кассационных и надзорных жалоб. Исключение составляли те, кто отдал деньги застройщику и получил проблемы. Не всегда суды признавали их потребителями. А значит, при обжаловании решения суда первой инстанции нужно было заплатить 2,5 процента от суммы иска — тысячи долларов. Сейчас готовы поправки в Налоговый кодекс, и ситуация у потребителей ухудшится — льготы по госпошлине при обжалованиии решения суда хотят отменить для всех.

Дольщики Члены ЖСПК и те, кто строится по облигациям Остальные потребители (например, заказавшие строительство дома под ключ) Сейчас: подача иска бесплатно бесплатно бесплатно Сейчас: подача жалобы на решение суда бесплатно на усмотрение суда: бесплатно или с госпошлиной в 2,5% от суммы иска бесплатно Будет: подача иска бесплатно бесплатно бесплатно Будет: подача жалобы на решение суда с госпошлиной в 2,5% от суммы иска с госпошлиной в 2,5% от суммы иска с госпошлиной в 2,5% от суммы иска Если выиграл второй суд госпошлина возвращается вместе с судебными издержками госпошлина возвращается вместе с судебными издержками госпошлина возвращается вместе с судебными издержками

— Обратиться в суд для защиты своих прав в споре с застройщиком без уплаты госпошлины сейчас вправе граждане и организации, которые возводят жилье по договорам долевого строительства, — поясняют Ксения Филиппович и Анастасия Павлюченко, юристы компании REVERA. — Те, кто строит жилье по облигациям или в составе ЖСПК, также имеют возможность получить такую льготу, но не освобождаются от уплаты пошлины автоматически. Для получения льготы они должны обосновать в иске, что их требования вытекают из нарушения закона «О защите прав потребителей». Нередко бывает, что из-за неточного обоснования истцом своей правовой позиции в первоначальном процессе (или из-за неверной оценки обстоятельств), суд выносит решение в пользу застройщика. Тогда истец может подать жалобу на решение в вышестоящий суд, что обеспечивает его право на получение законного решения. Для этого льгота по госпошлине сейчас распространяется не только на первоначальный иск или заявление, но и на подаваемые в последующем жалобы на такое решение.

Проект изменений в Налоговый кодекс предусматривает освобождение от пошлины только первоначального иска или заявления, но не последующих жалоб в вышестоящие инстанции.

Возможность вернуть уплаченную в бюджет пошлину за подачу жалобы сохраняется. Если вышестоящий суд признает, что застройщик все же нарушил законодательство или договор, и вынесет новое решение в пользу истца, то тот сможет требовать у суда обязать застройщика возместить все судебные расходы, понесенные истцом.

Жалобы только состоятельных граждан будут считаться обоснованными?

Юристы, защищающие права дольщиков, членов строительных кооперативов, людей, которые строятся через облигации, отмечают: на практике суды редко освобождают граждан, которые строятся по облигациям или в составе ЖСПК, от госпошлины при обжаловании судебных постановлений.

— В 2017 году мы обращались в Минфин с просьбой о предоставлении льгот по госпошлине всем, кто отстаивает свои права на качественное жилье. Сейчас уже экс-министр финансов Амарин прислал ответ: вопрос проработан с МНС, МАРТом и Минстройархитектуры, и с 1 января 2018 года за подачу жалоб в порядке надзора по делам о долевом строительстве, о строительстве жилых помещений в составе организаций застройщиков, по жилищным облигациям платить не придется, — объясняет юрист Юлия Романенко. — А уже в 2018 году представитель МНС Светлана Шевченко сообщила, что льготы исключат и для всех потребителей при обжаловании судебных постановлений. Потому что: «указанная льгота является излишней, ее исключение позволит ограничить количество необоснованных обжалований судебных постановлений». (Тексты ответов есть в редакции. — TUT.BY)

— Что это значит? — продолжает Романенко. — Что людям с невысокими доходами, которые всю жизнь копили на квартиру, частный дом, или другую недвижимость, а получили, по их мнению, брак, но проиграли первый суд, придется искать деньги на уплату госпошлины, а эти суммы исчисляются тысячами рублей. Не смог накопить, твоя жалоба автоматически переходит в категорию «необоснованной»?

Чиновники МНС подчеркивают: при подаче кассаций и апелляций кого-то из граждан могут и освободить от госпошлины. Статья 258 Налогового кодекса разрешает местным Советами депутатов или по их поручению местным исполнительным и распорядительным органам, судам (судьям), прокурорам, освобождать от госпошлины физических лиц исходя из их имущественного положения. И эта норма также включена в проект измененного Налогового кодекса (в статье 291).

Впрочем, юристы отмечают: тех, кто смог построить жилье, очень редко признают не способными оплатить еще и госпошлину.

Проект изменений в Налоговый кодекс в ближайшее время поступит в Палату представителей. В теории, депутаты могут обратить внимание на этот пункт и внести поправки.

— Важно, чтобы на это обратили внимание. По факту те, кто зарабатывает немного, просто лишается права после первого же суда, который проиграли, пытаться защитить свои права, — настаивают защитники прав дольщиков.