Лукашенко встретился с послом Вьетнама Ле Анем

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Экономическое сотрудничество Беларуси и Вьетнама надо подтягивать до уровня политических отношений. Об этом президент заявил 4 сентября на встрече с послом Вьетнама Ле Анем, сообщает пресс-служба главы государства.

"Очень важно, что все, что мы производим в Беларуси, сегодня востребовано во Вьетнаме. В свою очередь Вьетнам производит очень много товаров, которые мы закупаем на внешних рынках. Нам надо активизироваться", – сказал глава государства.

"Для нас Вьетнам – один из серьезнейших внешнеполитических приоритетов. Вы нам люди не чужие. Вы родные для нас люди, – отметил белорусский лидер. – Мы вместе с вами боролись за суверенитет и независимость Вьетнама".

"Вы всегда будете видеть в нас не просто надежных партнеров, но и близких друзей, которые готовы прийти вам на помощь в любую минуту, для того чтобы многострадальный народ Вьетнама жил и процветал", – подчеркнул президент.

В свою очередь посол Вьетнама подчеркнул, что нынешнее руководство его страны и белорусское – из одного поколения. Поэтому найти общий язык и понять друг друга им просто.