МИД Беларуси внес на рассмотрение Лукашенко несколько кандидатур на пост посла в РФ

Министр иностранных Беларуси Владимир Макей во вторник доложил президенту Александру Лукашенко о кандидатурах на пост нового посла Беларуси в России.

"Президенту доложены предложения по некоторым кандидатурам на должность посла Беларуси в России. Какие-то кандидатуры президент оценил положительно. Но вместе с тем поручил дополнительно подумать над другими вариантами", - сказал В.Макей.

Главу МИД цитирует госагентство БелТА .

Как сообщалось, 18 августа президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Игоря Петришенко, который до этого являлся послом Беларуси в России, заместителем премьер-министра страны. Он будет отвечать за социальную сферу - здравоохранение, образование, культуру, спорт.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Сурикова от должности посла РФ в Минске.

Другим указом, он назначил на этот пост Михаила Бабича. Он также назначен спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.