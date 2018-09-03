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МИД Беларуси внес на рассмотрение Лукашенко несколько кандидатур на пост посла в РФ

04.09.2018 13:29 — Разное | Интерфакс  
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Министр иностранных Беларуси Владимир Макей во вторник доложил президенту Александру Лукашенко о  кандидатурах на пост нового посла Беларуси в России.

"Президенту доложены предложения по некоторым кандидатурам на должность посла Беларуси в России. Какие-то кандидатуры президент оценил положительно. Но вместе с тем поручил дополнительно подумать над другими вариантами", - сказал В.Макей.

Главу МИД цитирует госагентство БелТА.

Как сообщалось, 18 августа президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Игоря Петришенко, который до этого являлся послом Беларуси в России, заместителем премьер-министра страны. Он будет отвечать за социальную сферу - здравоохранение, образование, культуру, спорт.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Сурикова от должности посла РФ в Минске.

Другим указом, он назначил на этот пост Михаила Бабича. Он также назначен спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных Беларуси Владимир Макей во вторник доложил президенту Александру Лукашенко о  кандидатурах на пост нового посла Беларуси в России....
 
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