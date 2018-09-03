ВТБ Лизинг заключил соглашение с компанией "Еврооптавто" (Беларусь) о передаче в финансовый лизинг 30 автомобилей "Купава" с холодильными установками. Стоимость предмета лизинга составляет 2,9 млн евро.

Главная задача авторефрижераторов – доставка продукции, которая требует соблюдения специального климатического и температурного режима.

"При транспортировке продовольственного груза крайне важно соблюдать специальные условия для хранения и перевозки. Наличие в парке транспортных компаний авторефрижераторов позволяет расширять клиентские сегменты и работать с продовольственными сетями", - прокомментировал соглашение генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

Справочно:

Компания Е-авто (ООО "Еврооптавто", Беларусь) была образована в марте 2012 г., основным видом деятельности являются грузоперевозки и экспедирование грузов. Компания создавалась как генеральный перевозчик сети магазинов "Евроопт" с целью удовлетворения потребностей сети в перемещении товаров в магазины, поставки товаров на распределительные (логистические) центры.