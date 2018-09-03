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ВТБ Лизинг поставит автомобили белорусской компании "Еврооптавто" на 2,9 млн евро

04.09.2018 13:24 — Разное | Интерфакс  
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ВТБ Лизинг заключил соглашение с компанией "Еврооптавто" (Беларусь) о передаче в финансовый лизинг 30 автомобилей "Купава" с холодильными установками. Стоимость предмета лизинга составляет 2,9 млн евро. 

Главная задача авторефрижераторов – доставка продукции, которая требует соблюдения специального климатического и температурного режима. 

"При транспортировке продовольственного груза крайне важно соблюдать специальные условия для хранения и перевозки. Наличие в парке транспортных компаний авторефрижераторов позволяет расширять клиентские сегменты и работать с продовольственными сетями", - прокомментировал соглашение генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер. 

Справочно:
Компания Е-авто (ООО "Еврооптавто", Беларусь) была образована в марте 2012 г., основным видом деятельности являются грузоперевозки и экспедирование грузов. Компания создавалась как генеральный перевозчик сети магазинов "Евроопт" с целью удовлетворения потребностей сети в перемещении товаров в магазины, поставки товаров на распределительные (логистические) центры. 

 
 
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ВТБ Лизинг заключил соглашение с компанией "Еврооптавто" (Беларусь) о передаче в финансовый лизинг 30 автомобилей "Купава" с холодильными установками. Стоимость...
 
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