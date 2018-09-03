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ВТБ Лизинг поставит автомобили белорусской компании "Еврооптавто" на 2,9 млн евро
ВТБ Лизинг заключил соглашение с компанией "Еврооптавто" (Беларусь) о передаче в финансовый лизинг 30 автомобилей "Купава" с холодильными установками. Стоимость предмета лизинга составляет 2,9 млн евро.
Главная задача авторефрижераторов – доставка продукции, которая требует соблюдения специального климатического и температурного режима.
"При транспортировке продовольственного груза крайне важно соблюдать специальные условия для хранения и перевозки. Наличие в парке транспортных компаний авторефрижераторов позволяет расширять клиентские сегменты и работать с продовольственными сетями", - прокомментировал соглашение генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.
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ВТБ Лизинг заключил соглашение с компанией "Еврооптавто" (Беларусь) о передаче в финансовый лизинг 30 автомобилей "Купава" с холодильными установками. Стоимость...
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