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Песков подтвердил, что Путин приедет на форум регионов в Беларусь
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин посетит форум регионов РФ и Беларуси, который пройдет в Могилеве.
"Да, такая поездка готовится", - сказал Д.Песков.
Как сообщалось, V Форум регионов Беларуси и России пройдет 11-12 октября.
Главным событием станет пленарное заседание на тему "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства".
В рамках форума также состоятся заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству, Совет делового сотрудничества, будут организованы секционные заседания.
Кроме того, пройдут неделя интеграции и сотрудничества в Могилевской области, Молодежный форум, выставка-ярмарка ремесел и ряд других мероприятий.
Организатором форума выступают Совет Республики Национального собрания Белоруссии и Совет Федерации РФ при содействии Могилевского облисполкома.
Форум регионов проходит ежегодно с 2014 года, поочередно в каждой из стран.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин посетит форум регионов РФ и Беларуси, который пройдет в Могилеве....
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