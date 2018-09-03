Песков подтвердил, что Путин приедет на форум регионов в Беларусь

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин посетит форум регионов РФ и Беларуси, который пройдет в Могилеве.

"Да, такая поездка готовится", - сказал Д.Песков.

Как сообщалось, V Форум регионов Беларуси и России пройдет 11-12 октября.

Главным событием станет пленарное заседание на тему "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства".

В рамках форума также состоятся заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству, Совет делового сотрудничества, будут организованы секционные заседания.

Кроме того, пройдут неделя интеграции и сотрудничества в Могилевской области, Молодежный форум, выставка-ярмарка ремесел и ряд других мероприятий.

Организатором форума выступают Совет Республики Национального собрания Белоруссии и Совет Федерации РФ при содействии Могилевского облисполкома.

Форум регионов проходит ежегодно с 2014 года, поочередно в каждой из стран.