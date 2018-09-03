Белорусский президент подчеркивает приоритетность экономики во внешнеполитической стратегии государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о неизменности многовекторной внешней политики государства и подчеркивает важность экономической составляющей в ходе ее реализации.

"Если касаться нашей внешней политики, у нас тут более-менее стабильная ситуация. Что касается вообще внешнеполитических приоритетов, они определены. Нравится это кому-то или нет, многовекторность внешней политики исходит из нашего места в мире, определенного господом богом. И от этого никуда не денешься", - сказал А.Лукашенко, принимая во вторник с докладом главу МИД Беларуси Владимира Макея.

Президента цитирует госагентство БелТА.

А.Лукашенко подчеркнул, что приоритетом внешней политики Беларуси является экспорт. "Я уже говорил, что экономика - это приоритет номер один. И если чего-то бояться, то надо бояться и дрожать за экономику, чтобы она развивалась, как следует. Экспорт - основа белорусской экономики", - подчеркнул президент.

В свою очередь В.Макей сообщил, что за первое полугодие 2018 года экспорт вырос на 19,4%. "Идет рост на всех рынках. В зависимости от рынка - от 4% до почти 30%. Это положительные моменты. Очень активно развивается внешнеэкономическая деятельность с Китаем. У нас здесь рост на 37%. Пошла сельскохозяйственная продукция", - сказал министр.