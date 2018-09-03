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Казахстан не может поставлять нефть в Беларусь из-за России – посол

04.09.2018 13:06 — Разное | Интерфакс  
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Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь, но не имеет такой возможности из-за отсутствия доступа к нефтепроводу.

"Конечно, мы готовы хоть завтра, у нас нефти очень много, но как попасть в эту трубу и довести до вашего НПЗ? Это загадка очень большая. С кем бы я не говорил на эту тему в Казахстане, говорят: "давно готовы поставлять нефть в Беларусь, но мы просто не зайдем", - заявил посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев журналистам во вторник в Минске.

Дипломат отметил, что если бы у Казахстана и Беларуси была общая граница, то казахстанская нефть уже давно бы шла на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. "Между нами громадная российская территория", - добавил он.

Кроме того посол констатировал, что у белорусских НПЗ "завязка полностью с РФ".

 
Теги: Минск
 
 
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Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь, но не имеет такой возможности из-за отсутствия доступа к нефтепроводу.
 
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