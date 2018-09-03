Четырехлетняя девочка подхватила смертельно опасную инфекцию примеряя туфельки в магазине

Четырехлетняя девочка из Южного Уэльса, Великобритания, померила в магазине туфельки на босую ногу. На следующий день ребенку стало плохо, и врачам пришлось доставить ее в реанимацию.

Выяснилось, что во время примерки Сиенна Расул подхватила смертельно опасную инфекцию. На ножке девочки была царапина, и таким образом в кровь попали бактерии, вызвав сепсис.





Пять дней она провела в больнице под капельницей с антибиотиками. Врачам удалось откачать гной из ноги и спасти девочке жизнь.

"Я была шокирована, когда врачи рассказали мне, что Сиенна заразилась, примеряя обувь. Обычно дочка носит носки, но сейчас лето, и она ходит в сандалиях", - рассказала мама малышки.