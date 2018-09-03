Лукашенко и Путин посетят Форум регионов Беларуси и России

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин посетят пятый Форум регионов, который пройдет в Могилеве 11-12 октября.

"Визит глав государств официально подтвердил председатель Совета республики Национального собрания Михаил Мясникович", - рассказал председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев порталу tut.by

Как сообщалось, президент Беларуси в июне сообщил, что направил приглашение В.Путину принять участие в форуме.

Главным событием V Форума регионов Беларуси и России станет пленарное заседание на тему "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства".

В рамках форума также состоятся заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству, Совет делового сотрудничества, будут организованы секционные заседания.

Кроме того, пройдут неделя интеграции и сотрудничества в Могилевской области, Молодежный форум, выставка-ярмарка ремесел и ряд других мероприятий.

Организатором форума выступают Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации при содействии Могилевского облисполкома.

Форум регионов Беларуси и России проходит ежегодно с 2014 года, поочередно в каждой из стран.