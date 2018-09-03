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Капитуляция: белорусский рубль сдулся

04.09.2018 13:53 — Разное | Партизан  
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На торгах во вторник 4 сентября белорусский рубль не выдержал конкуренции и уступил доллару, евро и российскому рублю.

Валютная корзина на этом фоне подорожала на 0,34%. С начала месяца её значение увеличилось уже на 0,61%, но это всё ещё на 2,71% ниже, чем было в начале года, пишет select.by

Курс доллара рванул вверх на 0,0142 рубля до 2,1028 BYN/USD. Это максимальный уровень за 914 дней с 4 марта 2016 года.

Курс евро вырос на 0,0118 рубля до 2,4336 BYN/EUR и полностью отыграл вчерашнее снижение на 0,0102 рубля. Европейская валюта поднялась выше максимума за 4 месяца.

Курс российского рубля подрос на 0,0029 рубля до 3,0823 BYN/100 RUB. Рубль РФ практически непрерывно растёт восемь последних торговых сессий. Суммарный результат за это время +0,0849 рубля.

В августе белорусский рубль смог укрепиться только к российскому рублю, доллар и евро существенно подорожали:

курс доллара подскочил на 4,97%;
курс евро вырос на 4,53%;
курс российского рубля обвалился на 3,83%;

значение корзины валют выросло на 0,39%.

Россия

Российский рубль на торгах в Москве дешевеет к доллару и евро. Даже высокие цены на нефть, которые поднялись к максимумам за три месяца, не помогли российскому рублю укрепиться.

За полчаса до полудня на МосБирже:

средневзвешенный курс доллара вырос на 53 копейки до 68,2737 USD/RUB;
средневзвешенный курс евро прибавил 33 копейки до 78,97 EUR/RUB.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На торгах во вторник 4 сентября белорусский рубль не выдержал конкуренции и уступил доллару, евро и российскому рублю.
 
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