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Капитуляция: белорусский рубль сдулся
На торгах во вторник 4 сентября белорусский рубль не выдержал конкуренции и уступил доллару, евро и российскому рублю.
Валютная корзина на этом фоне подорожала на 0,34%. С начала месяца её значение увеличилось уже на 0,61%, но это всё ещё на 2,71% ниже, чем было в начале года, пишет
Курс доллара рванул вверх на 0,0142 рубля до 2,1028 BYN/USD. Это максимальный уровень за 914 дней с 4 марта 2016 года.
Курс евро вырос на 0,0118 рубля до 2,4336 BYN/EUR и полностью отыграл вчерашнее снижение на 0,0102 рубля. Европейская валюта поднялась выше максимума за 4 месяца.
Курс российского рубля подрос на 0,0029 рубля до 3,0823 BYN/100 RUB. Рубль РФ практически непрерывно растёт восемь последних торговых сессий. Суммарный результат за это время +0,0849 рубля.
В августе белорусский рубль смог укрепиться только к российскому рублю, доллар и евро существенно подорожали:
курс доллара подскочил на 4,97%;
курс евро вырос на 4,53%;
курс российского рубля обвалился на 3,83%;
значение корзины валют выросло на 0,39%.
Россия
Российский рубль на торгах в Москве дешевеет к доллару и евро. Даже высокие цены на нефть, которые поднялись к максимумам за три месяца, не помогли российскому рублю укрепиться.
За полчаса до полудня на МосБирже:
средневзвешенный курс доллара вырос на 53 копейки до 68,2737 USD/RUB;
средневзвешенный курс евро прибавил 33 копейки до 78,97 EUR/RUB.
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На торгах во вторник 4 сентября белорусский рубль не выдержал конкуренции и уступил доллару, евро и российскому рублю.
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