Капитуляция: белорусский рубль сдулся

select.by Валютная корзина на этом фоне подорожала на 0,34%. С начала месяца её значение увеличилось уже на 0,61%, но это всё ещё на 2,71% ниже, чем было в начале года, пишет





Курс доллара рванул вверх на 0,0142 рубля до 2,1028 BYN/USD. Это максимальный уровень за 914 дней с 4 марта 2016 года.





Курс евро вырос на 0,0118 рубля до 2,4336 BYN/EUR и полностью отыграл вчерашнее снижение на 0,0102 рубля. Европейская валюта поднялась выше максимума за 4 месяца.





Курс российского рубля подрос на 0,0029 рубля до 3,0823 BYN/100 RUB. Рубль РФ практически непрерывно растёт восемь последних торговых сессий. Суммарный результат за это время +0,0849 рубля.





В августе белорусский рубль смог укрепиться только к российскому рублю, доллар и евро существенно подорожали:





курс доллара подскочил на 4,97%;

курс евро вырос на 4,53%;

курс российского рубля обвалился на 3,83%;





значение корзины валют выросло на 0,39%.





Россия





Российский рубль на торгах в Москве дешевеет к доллару и евро. Даже высокие цены на нефть, которые поднялись к максимумам за три месяца, не помогли российскому рублю укрепиться.





За полчаса до полудня на МосБирже:





средневзвешенный курс доллара вырос на 53 копейки до 68,2737 USD/RUB;

средневзвешенный курс евро прибавил 33 копейки до 78,97 EUR/RUB.