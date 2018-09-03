Целое состояние! Дискаунтер указал, сколько стоит 1 кг жвачек

CityDog.by Денис прислал фотографии, которые он там сделал. ЧитательДенис прислал фотографии, которые он там сделал.

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Указывать отпускные и розничные цены за принятую единицу измерения магазинам рекомендовал МАРТ – для покупателя, несомненно, это очень удобно.





Но часто такая информация шокирует: например, выясняется, что 1 кг жвачек «Дирол» стоит 900 руб. Похоже в магазине ошиблись и написали, что 17 рублей стоит одна пачка жвачки в 19 граммов, а не упаковка из 18 пачек.



