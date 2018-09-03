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Целое состояние! Дискаунтер указал, сколько стоит 1 кг жвачек
В дискаунтере «Копилка» цены за жевательные резинки и леденцы написали за килограмм.
Читатель
#1#
Указывать отпускные и розничные цены за принятую единицу измерения магазинам рекомендовал МАРТ – для покупателя, несомненно, это очень удобно.
Но часто такая информация шокирует: например, выясняется, что 1 кг жвачек «Дирол» стоит 900 руб. Похоже в магазине ошиблись и написали, что 17 рублей стоит одна пачка жвачки в 19 граммов, а не упаковка из 18 пачек.
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В дискаунтере «Копилка» цены за жевательные резинки и леденцы написали за килограмм.
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