Белсат . Михаил Захаров побеседовал с журналистом канала Лиги чемпионов после матча с «Мальмё», передает





«Кандратулэйшэн швэдэн тим»





Команду соперников он назвал на российский манер – «швэдэн» вместо «свидэн». Комментируя усталость после 23-часового полета, Захаров сказал, что они «вэри тайер» («tire» – шина), и назвал самолет тарелкой (plate вместо plane).





Захаров также отметил, что доволен третьим периодом игры. «Тёр перыёд вэри гуд», – сказал он.









«Юность» уступила «Мальме» со счетом 1:4.