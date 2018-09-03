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Главный тренер "Юности" решил блеснуть знанием английского. И зря
Главный тренер «Юности» решил не пользоваться помощью переводчика и ответить на вопросы самостоятельно. А лучше бы воспользовался.
Михаил Захаров побеседовал с журналистом канала Лиги чемпионов после матча с «Мальмё», передает
«Кандратулэйшэн швэдэн тим»
Команду соперников он назвал на российский манер – «швэдэн» вместо «свидэн». Комментируя усталость после 23-часового полета, Захаров сказал, что они «вэри тайер» («tire» – шина), и назвал самолет тарелкой (plate вместо plane).
Захаров также отметил, что доволен третьим периодом игры. «Тёр перыёд вэри гуд», – сказал он.
«Юность» уступила «Мальме» со счетом 1:4.
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Главный тренер «Юности» решил не пользоваться помощью переводчика и ответить на вопросы самостоятельно. А лучше бы воспользовался.
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