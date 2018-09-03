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Туркменбаши тоже хочет "высоких технологий"
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил наращивать производство высокотехнологической продукции в стране, а также развивать электронную промышленность.
Государственное телевидение показало кадры с заседания правительства, состоявшегося 30 августа.
Ранее власти страны заявляли о начале массового производства отечественных ноутбуков, передает
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил наращивать производство высокотехнологической продукции в стране, а также развивать электронную...
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