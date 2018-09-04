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Закрывают пешеходный мост на Брестском вокзале для ремонта со стороны улицы Кижеватова
04.09.2018 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
Уважаемые пассажиры и жители города! В связи с производством ремонтных работ на вокзале станции Брест–Центральный с 04.09.2018 будет закрыт проход на мост со стороны ул.Кижеватова и со стороны 2,3 пути Варшавской стороны вокзала.
Выход к зданию вокзала и билетным кассам будет производиться через тоннель с Варшавской стороны вокзала.
Проход на пешеходный мост будет осуществляться со стороны 1 и 2,3 пути Московской стороны вокзала.
Приносим вам свои извинения за временные неудобства.
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Уважаемые пассажиры и жители города! В связи с производством ремонтных работ на вокзале станции Брест–Центральный с 04.09.2018 будет закрыт проход на мост со стороны...
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