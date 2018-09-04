С 6 по 9 сентября в связи с проведением фестиваля LIDBEER будет изменены маршруты городских автобусов





Автобусный парк-2 г. Лида информирует жителей и гостей города об изменении работы городского и пригородного общественного транспорта на период в дни подготовки и проведения фестиваля хмеля LIDBEER.

С 6 по 9 сентября изменяются маршруты движения автобусов №2, №3, №5.

Маршрут №2 «Лакокраска-Крупской» следует с ул. Калинина на ул. Грюнвальдская, пр-т Победы на ул. 8-го Марта и далее по маршруту, по аналогичному маршруту в обратном направлении;

«Лакокраска-Крупской» следует с ул. Калинина на ул. Грюнвальдская, пр-т Победы на ул. 8-го Марта и далее по маршруту, по аналогичному маршруту в обратном направлении; Маршрут №3 «Автовокзал-Индустриальный» следует с ул. Ленинской по пр-ту Победы, по ул. 8-го Марта, по ул. Советская и далее по маршруту, в обратном направлении по аналогичному маршруту без заезда на ул. Замковая;

«Автовокзал-Индустриальный» следует с ул. Ленинской по пр-ту Победы, по ул. 8-го Марта, по ул. Советская и далее по маршруту, в обратном направлении по аналогичному маршруту без заезда на ул. Замковая; Маршрут №5 «Южный городок-Оптик» следует с ул. Калинина на ул. Грюнвальдская, по пр-ту Победы, по ул. Ленинской и далее по маршруту, по аналогичному маршруту в обратном направлении без заезда на ул. 8-го Марта;

На 7 сентября 2018 года изменяется маршрут движения автобуса №6.

Маршрут №6 «Южный-городок-м-н Красноармейский» следует с ул.Качана на ул. Мицкевича, по ул. Советская и далее по маршруту, по аналогичному маршруту в обратном направлении;

Автобусы по маршрутам №1, №4,№7, №7а, №8, №9, №10, №11, №12 и 15т следуют по своим маршрутам без изменений.

В день проведения фестиваля, 8 сентября, до завтрака городские автобусы будут выполнять рейсы по расписанию выходного дня, после завтрака – по расписанию рабочего дня.

Кроме того, в этот день организовываются дополнительные рейсы:

отправлением с остановочного пункта «Книжный мир»:

по маршруту №1 в 1.04 и 1.34

по маршруту №2 в 1.21

по маршруту№3 в 1.15 и 1.44

по маршруту №9 в 0.56 и 1.32

отправлением с остановочного пункта «Районная поликлиника»:

по маршруту №1 в 1.31 и 1.57

по маршруту №2 в 0.53

по маршруту №3 в 2.07 и 2.32

по маршруту №9 в 1.05 и 1.31

отправлением с остановочного пункта «ул. Ленинская» в сторону Южного городка:

по маршруту №5 в 0.53 и 1.19

отправлением с остановочного пункта «ул. Ленинская» в сторону з-да «Оптик»:

по маршруту №5 в 0.35 и 1.01

отправлением с остановочного пункта «ул. Мицкевича»:

по маршруту №7 в 1.15 и 1.40

по маршруту №8 в 00.30;

Автобусы в пригородном сообщении с 6 по 9 сентября по маршрутам «Лида-Первомайск», «Лида-Ивье», «Лида-Жемыславль», «Лида-Леваши», «Лида-Дворище» и «Лида-Крыницы» будут следовать по ул. Калинина в прямом и обратном направлении.

Справки по тел. 52-76-76.