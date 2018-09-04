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С 6 по 9 сентября в связи с проведением фестиваля LIDBEER будет изменены маршруты городских автобусов
Автобусный парк-2 г. Лида информирует жителей и гостей города об изменении работы городского и пригородного общественного транспорта на период в дни подготовки и проведения фестиваля хмеля LIDBEER.
С 6 по 9 сентября изменяются маршруты движения автобусов №2, №3, №5.
На 7 сентября 2018 года изменяется маршрут движения автобуса №6.
Автобусы по маршрутам №1, №4,№7, №7а, №8, №9, №10, №11, №12 и 15т следуют по своим маршрутам без изменений.
В день проведения фестиваля, 8 сентября, до завтрака городские автобусы будут выполнять рейсы по расписанию выходного дня, после завтрака – по расписанию рабочего дня.
Кроме того, в этот день организовываются дополнительные рейсы:
отправлением с остановочного пункта «Книжный мир»:
отправлением с остановочного пункта «Районная поликлиника»:
отправлением с остановочного пункта «ул. Ленинская» в сторону Южного городка:
отправлением с остановочного пункта «ул. Ленинская» в сторону з-да «Оптик»:
отправлением с остановочного пункта «ул. Мицкевича»:
Автобусы в пригородном сообщении с 6 по 9 сентября по маршрутам «Лида-Первомайск», «Лида-Ивье», «Лида-Жемыславль», «Лида-Леваши», «Лида-Дворище» и «Лида-Крыницы» будут следовать по ул. Калинина в прямом и обратном направлении.
Справки по тел. 52-76-76.
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С 6 по 9 сентября в связи с проведением фестиваля LIDBEER будет изменены маршруты городских автобусов
Автобусный парк-2 г. Лида информирует жителей и гостей города об изменении работы городского и пригородного общественного транспорта на период в дни подготовки и...
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