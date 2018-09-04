Артем Милевский в интервью сказал, что Шпилевский хотел его убрать с первого дня работы в клубе.

Это неправда. Нет. Когда Алексей ехал работать в Брест , он просмотрел игры предыдущего и нынешнего сезонов. Видел, что Артем играет на своем уровне. Сказал, что приедет и поговорит с ним. В первую неделю — сам Милевский этого отрицать не будет — он говорил, что тренировки Алексея очень интересные. Что было потом, я не знаю. Но, поверьте мне, сын делал все во благо клуба и результата.













Милевский сказал, что ваш сын мог испугаться его авторитета.

Ну какого авторитета? Какой у него авторитет в 33 года? Если бы он у него был, то играл бы сейчас в "Барселоне". Почему после Бреста не остался в Беларуси? В "Прессболе" вспомнили историю о том, как я в Инстаграме написала ему: "Дебил Дебилыч…" Знаете, я терпела…





Вы там, конечно, переборщили.

Но когда он начал фотографироваться с арбузами и писать что-то про Алексея… Считаю, человек не должен себя так вести. А потом мне написал в комментариях матными словами его агент Панков. Но через полчаса начал извиняться, мол, у меня тоже есть мама, которую я люблю, наши дороги разошлись, желаю успехов Алексею. Понимаете? Великолепно с ним закончили. Считаю, что как агент, а так делал мой муж, он должен был как-то подсказать Артему и разрулить конфликтную ситуацию. Он должен был приехать в Брест и встретиться вместе с Милевским, тренерским составом и Алексеем. Не нужно было все доводить до такого кризиса. Поверьте, Алексей Милевскому плохого не желал. Но что теперь говорить. Все супер.





Тогда почему отчислили Милевского? Что это была за ситуация?

Я ж не знаю. Решение принимал президент клуба. Вы что думаете, что Алексей приехал туда и шашкой начал махать?





Это правда, что Алексею не понравилось то, что футболисты восстанавливались после игры с пивом?

Не понравилось. Такого не может быть в команде Бундеслиги. Вы думаете, что в БАТЭ восстанавливаются с пивом? Не уверена, что так делают у Анатолия Анатольевича Капского.





За что отчислили Гавриловича?

Этого я не знаю.





Но вы считаете, что виновниками всех бед являются "морские котики"?

tribuna.com Тарасу Щирому. Да. Только "морские котики" виноваты. Они развалили команду. И теперь клубу очень тяжело собраться. Савицкий чуть ли не на коленях стоял перед Алексеем: "Пожалуйста, дайте мне шанс!" Он неделю тренировался по индивидуальному плану с тренером по физподготовке. Алексей контролировал каждый шаг. А потом тот вышел и забил три гола грекам — Леша его обнял и похвалил. Посмотрите, есть фото, где тот же Гаврилович спрашивает: "Алексей Николаевич, что нам делать?" Можно долго дискутировать, но пускай вся эта грязь останется на совести "морских котиков", свинок. Как правильно сказал агент Милевского, наши дороги разошлись. У всех все будет нормально. Дай бог, чтобы и у Артема все было хорошо. Он симпатичный парень. Пускай поскорее встретит девушку и создаст семью. Может быть, тогда и возьмется за голову. И не надо обижаться. Тем более на Алексея Николаевича, — рассказала Елена Шпилевская в интервью корреспондентуТарасу Щирому.



