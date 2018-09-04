Брошенные дома на селе разрешили покупать без аукциона. Списки появятся на сайтах исполкомов

Президент Беларуси 4 сентября подписал Указ № 357 «О пустующих и ветхих домах», сообщает пресс-служба главы государства. Указ от 23 февраля 2012 г. № 100 «О мерах по совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности» признан утратившим силу.

«Обязанности по ведению реестров пустующих и ветхих домов, а также по размещению сведений из этих реестров на своих официальных сайтах в интернете возлагаются на районные, городские (городов областного подчинения) исполкомы, местные администрации районов в Минске», — сообщили в пресс-службе.

Исполкомам предоставляется право отчуждать пустующие и ветхие дома как на аукционах (в том числе с использованием механизма понижения начальной цены на 20%, 50% и 80%), так и путем их прямой продажи при наличии одного предложения о покупке, что позволит ускорить процедуру отчуждения этих домов.

Отчуждение пустующих и ветхих домов в областных центрах и иных населенных пунктах, определенных облисполкомами, будет осуществляться исключительно по результатам аукционов. Кроме того, аукционы будут проводиться при поступлении заявок от нескольких претендентов на приобретение дома.

Указом предусмотрена возможность предоставления исполкомом земельного участка, на котором расположен пустующий либо ветхий дом, новому землепользователю при условии сноса такого дома за его счет. Это сократит расходы местных органов власти.

«Кроме того, подробно регламентируются механизмы работы с движимым имуществом, расположенным в пустующих и ветхих домах, а также порядок отчуждения и последующей государственной регистрации пустующих и ветхих домов, в отношении которых отсутствуют правоудостоверяющие документы.

В указе учтены поручения президента, а также предложения руководителей государственных органов, озвученные на совещании у главы государства по проекту новой редакции Жилищного кодекса Республики Беларусь и вопросам совершенствования законодательства по сокращению количества пустующих и ветхих домов.

Для повышения эффективности и оперативности работы с пустующими и ветхими домами на местах областным и Минскому городскому исполкомам предоставляется право определять порядок такой работы на соответствующих территориях (в части, не урегулированной указом)», — сообщили в пресс-службе.

В документе закреплено, что подаваемое в местный исполнительный и распорядительный орган заявление собственника пустующего дома о намерении использовать этот дом должно содержать обязательство выполнять установленные законодательством мероприятия по охране и использованию земель.

Отмечается, что указ направлен на совершенствование работы по сокращению количества бесхозных и аварийных построек в населенных пунктах. Теперь существующий в сельской местности механизм работы с пустующими и ветхими домами распространяется на территорию всех населенных пунктов.