«Мы выбрали лучших»: Виктор Прокопеня рассказал о поиске специалистов на «работу мечты»

В конце июля Виктор Прокопеня написал на своей странице в Facebook пост о «работе мечты», приправив это рассуждениями о том, «как гуманитарию начать получать ИТ-шную зарплату». Прошло больше месяца, появились первые результаты. Виктор рассказал TUT.by, получилось ли найти специалиста.

Для подачи заявки нужно было прочитать две книги на английском языке, написать эссе про себя на тысячу слов на английском, записать видео на 5−10 минут на тему «почему вы считаете, что эта вакансия для вас, и почему мы должны взять именно вас». Виктор Прокопеня рассказал, что был впечатлен креативом полученных роликов. Всего пришло «не больше сотни» заявок, хватало «интересных и креативных» резюме: «Учитывая, что выбор был большой, мы выбрали лучших», – считает IT-бизнесмен.

«Получили несколько десятков резюме в разной форме. Одного сотрудника уже взяли на работу, по двум позициям решение еще не приняли», – рассказал Виктор Прокопеня о результатах своего эксперимента.

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