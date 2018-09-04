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«Мы выбрали лучших»: Виктор Прокопеня рассказал о поиске специалистов на «работу мечты»
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В конце июля Виктор Прокопеня
Для подачи заявки нужно было прочитать две книги на английском языке, написать эссе про себя на тысячу слов на английском, записать видео на 5−10 минут на тему «почему вы считаете, что эта вакансия для вас, и почему мы должны взять именно вас». Виктор Прокопеня рассказал, что был впечатлен креативом полученных роликов. Всего пришло «не больше сотни» заявок, хватало «интересных и креативных» резюме: «Учитывая, что выбор был большой, мы выбрали лучших», – считает IT-бизнесмен.
«Получили несколько десятков резюме в разной форме. Одного сотрудника уже взяли на работу, по двум позициям решение еще не приняли», – рассказал Виктор Прокопеня о результатах своего эксперимента.
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