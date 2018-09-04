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"Необоснованное повышение цен". В Беларуси третий месяц подряд существенно дорожает курятина

04.09.2018 19:37 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси третий месяц подряд дорожает мясо курицы. Об этом сообщают в Федерации профсоюзов, специалисты которой проводят мониторинг цен на социально значимые товары и услуги. Ранее в МАРТ посчитали, что для такого увеличения нет никаких оснований, и решили провести антимонопольное расследование.


Снимок носит иллюстративный характер. Александра Квиткевич, TUT.BY

— Подорожание птицы отмечается на протяжении последних трех месяцев. «Мы считаем это повышение цен необоснованным и адресуем данный вопрос МАРТ и Комитету госконтроля. Параллельно проведем свое собственное «народное» расследование, — сообщила заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич.

В целом по стране последние 4 месяца сохраняется стабильная ситуация по ценам на продукты питания, отмечают в федерации. Специалисты обращают внимание на то, что снижается стоимость сезонной плодоовощной продукции.

— В то же время рабочая группа ФПБ отметила рост цен на бобовые (на 22%), пшенную крупу (на 21%) и птицу (18%), — сообщают в федерации.

Напомним, в июне в Беларуси, по официальной статистике, наблюдался ускоренный рост цен на мясо. В МАРТ посчитали, что для такого увеличения нет никаких оснований, и решили провести антимонопольное расследование. В июле продолжился рост цен.

Так, в июле мясо и мясопродукты в целом по стране, по данным Белстата, подорожали в прошлом месяце на 0,17%. Месяцем ранее увеличение было более существенным — на 1,44%.

Цены на полуфабрикаты из мяса птицы выросли в прошлом месяце на 6,4%, на кур (включая бройлеров) — на 7,8%.

Производители ссылаются на то, что увеличился импорт мяса птицы в Россию и открылся китайский рынок для производителей.

 
 
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В Беларуси третий месяц подряд дорожает мясо курицы. Об этом сообщают в Федерации профсоюзов.
 
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