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Власти смогут продавать пустующее жильё с понижением цены и без аукциона: Президент подписал Указ «О пустующих и ветхих домах»

04.09.2018 19:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Беларуси намерены в корне решить проблему пустующих и ветхих домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти смогут продавать пустующее жильё с понижением цены и без аукциона: Президент подписал Указ «О пустующих и ветхих домах»

Соответствующий указ 4 сентября подписал Президент. Документ предполагает несколько новаций, которые позволят эффективней решать судьбу таких построек. Их, к слову, в стране более 30 тысяч.

Власти смогут продавать пустующее жильё с понижением цены и без аукциона: Президент подписал Указ «О пустующих и ветхих домах»

Деревня Березовка на Могилевщине – одна из самых аккуратных в области. Только чистоту портит единственный дом. Жилье пустует 6 лет после смерти хозяина. И теперь – полностью заброшено.

Власти смогут продавать пустующее жильё с понижением цены и без аукциона: Президент подписал Указ «О пустующих и ветхих домах»

Жители деревни:
Этот дом надо было давно снести. Внуки приезжают на лето, бегают тут кругом.

Не совсем приятное впечатление. Такие брошенные строения представляют опасность.

Власти смогут продавать пустующее жильё с понижением цены и без аукциона: Президент подписал Указ «О пустующих и ветхих домах»

В доме прописан зять умершего хозяина. Из-за этого снести строение не могут. В сельсовете надеются, что новый Указ даст рычаги, позволяющие это сделать.

Власти смогут продавать пустующее жильё с понижением цены и без аукциона: Президент подписал Указ «О пустующих и ветхих домах»

Такие же надежды на документ возлагают в соседнем сельсовете. Там ежегодно проводят зачистку ветхого жилья. Только в 2017 году снесли 15 старых домов. Они пошли на щепу, дрова. Землю засадят кукурузой.

Власти смогут продавать пустующее жильё с понижением цены и без аукциона: Президент подписал Указ «О пустующих и ветхих домах»

Власти смогут продавать пустующее жильё с понижением цены и без аукциона: Президент подписал Указ «О пустующих и ветхих домах»

Ирина Слабкович, председатель Заводскослободского сельисполкома:
Еще совсем недавно здесь находились старые ветхие дома и фундаменты. Вот близится тот момент, когда мы завершим наведение порядка в этой деревне и будем вводить эти земли в сельхозоборот.

Власти смогут продавать пустующее жильё с понижением цены и без аукциона: Президент подписал Указ «О пустующих и ветхих домах»

А это уже Гродно. Пустующее здание 37 года постройки облюбовали бомжи. Считающие (правда, когда проводят время за бутылкой горячительного напитка) себя хозяевами дома.

Власти смогут продавать пустующее жильё с понижением цены и без аукциона: Президент подписал Указ «О пустующих и ветхих домах»

Пустующие здания Гродно – болевая точка города. О проблеме местная власть знает. Госконтроль неоднократно выносил предписания, но постройки до сих пор на месте. Между тем, у города есть задача: к Европейским играм здесь не должно остаться ни одного дома-призрака.

Власти смогут продавать пустующее жильё с понижением цены и без аукциона: Президент подписал Указ «О пустующих и ветхих домах»

Власти смогут продавать пустующее жильё с понижением цены и без аукциона: Президент подписал Указ «О пустующих и ветхих домах»

Дмитрий Поливенок, начальник отдела Комитета государственного контроля Гродненской области:
Комитет государственного контроля предпринимает все меры и усилия такое количество домов и такие места в городе сокращались.

Власти смогут продавать пустующее жильё с понижением цены и без аукциона: Президент подписал Указ «О пустующих и ветхих домах»

Подспорье в этих проблемах – новый Указ Президента. Документ закрепляет несколько новшеств. Одно из них – усовершенствование процедуры признания жилья ветхим. Она упрощается. Также местные органы власти теперь смогут быстрее продать пустующее жилье. С понижением цены. И без аукциона.

Власти смогут продавать пустующее жильё с понижением цены и без аукциона: Президент подписал Указ «О пустующих и ветхих домах»

Виталий Тульвинский, начальник юридического управления Государственного комитета по имуществу:
Действие Указа распространяется не только на сельские населенные пункты и города районного подчинения. Но в том числе на города областного подчинения. А также город Минск. Ранее действующий Указ не распространял свое действие на областные города и Минск.

Власти смогут продавать пустующее жильё с понижением цены и без аукциона: Президент подписал Указ «О пустующих и ветхих домах»

Уведомление о том, чтобы пустующий дом не был включен в соответствующий список, теперь может отправлять в местные органы власти не только собственник жилья, но и его родственники. Так исключаются случаи неоднозначностей при этом процессе. В целом Указ определяет более гибкие подходы в этой сфере.

Власти смогут продавать пустующее жильё с понижением цены и без аукциона: Президент подписал Указ «О пустующих и ветхих домах»

Виталий Тульвинский:
Указ будет способствовать наведению порядка на земле. Вовлечению бесхозного жилья в оборот. Указ нацелен на максимальный учет прав граждан. А также на экономию бюджетных средств.

Власти смогут продавать пустующее жильё с понижением цены и без аукциона: Президент подписал Указ «О пустующих и ветхих домах»

В Беларуси (кроме Минска и областных городов) около 13 тысяч ветхих домов. Столько же – пустующих. Благодаря новому Указу – ожидается – их судьба – а также соответствующих построек в столице и региональных центрах – будет решена эффективней.

Власти смогут продавать пустующее жильё с понижением цены и без аукциона: Президент подписал Указ «О пустующих и ветхих домах»

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси намерены в корне решить проблему пустующих и ветхих домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ 4...
 
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