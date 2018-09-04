Израиль провел ракетный обстрел ряда объектов в Сирии - СМИ

ВВС Израиля провели во вторник ракетный обстрел ряда объектов на территории Сирии, сообщает арабский портал "Аль-Масдар" со ссылкой на собственные источники.

По его информации, было выпущено не менее пяти ракет, удары пришлись по провинции Хама.

По информации источников "Аль-Масдара", сирийские силы ПРО попытались сбить ракеты, однако те все же достигли своих целей.

О том, какие именно объекты могли подвергнуться атаке, не уточняется.

В свою очередь, официальное сирийское агентство САНА подтверждает факт обстрела одного из районов провинции Хама. По его информации, "силы ПВО сбили некоторое количество ракет".