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Израиль провел ракетный обстрел ряда объектов в Сирии - СМИ

04.09.2018 19:36 — Разное | Интерфакс  
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ВВС Израиля провели во вторник ракетный обстрел ряда объектов на территории Сирии, сообщает арабский портал "Аль-Масдар" со ссылкой на собственные источники.

По его информации, было выпущено не менее пяти ракет, удары пришлись по провинции Хама.

По информации источников "Аль-Масдара", сирийские силы ПРО попытались сбить ракеты, однако те все же достигли своих целей.

О том, какие именно объекты могли подвергнуться атаке, не уточняется.

В свою очередь, официальное сирийское агентство САНА подтверждает факт обстрела одного из районов провинции Хама. По его информации, "силы ПВО сбили некоторое количество ракет".

 
 
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ВВС Израиля провели во вторник ракетный обстрел ряда объектов на территории Сирии, сообщает арабский портал "Аль-Масдар" со ссылкой на собственные источники. По...
 
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