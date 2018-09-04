Президент США Дональд Трамп намерен лично провести заседание Совбеза ООН по в рамках поездки на Генассамблею ООН в конце сентября, сообщает постпредство США при ООН со ссылкой на главу представительства Никки Хейли.

"Постпред Хейли объявила, что президент Трамп намерен провести встречу на высоком уровне глав государств и глав правительств по глобальному вызову, и председательствовать на заседании Совета Безопасности по важному региональному вопросу, когда он посетит Нью-Йорк на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября", - говорится в сообщении постпредства.

Также президент США намерен провести встречу на высоком уровне, касающуюся "глобального вызова", отметили в постпредстве США при ООН.

Более подробно о выступлении Д.Трампа Н.Хейли расскажет на пресс-конференции во вторник.

Открытие 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН назначено на 18 сентября. Общие прения пройдут с 25 сентября по 1 октября. В 2017 году Д.Трамп впервые выступил на трибуне Генеральной Ассамблеи.