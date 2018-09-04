Беларусь не получала предложений от России продать газовые сети

Предположение о том, что продажа внутренних газораспределительных сетей "Газпрому" могла бы удешевить цену на газ для потребителей в Беларуси, сделал ранее Александр Суриков, который на тот момент выполнял миссию посла России в Беларуси.









Ольга Прудникова подчеркнула, что эксплуатацию, техническое обслуживание, своевременную реконструкцию этих газораспределительных сетей обеспечивает ГПО "Белтопгаз". Многое сделано в плане внедрения информационных технологий. "Говорить о том, что придет кто-то и будет это все обслуживать и мы сохраним качество услуг, доступность, мне кажется, не совсем то направление, которое мы должны рассматривать", - сказала замминистра.

Она уверена в том, что отсутствие серьезных проблем говорит о системной, качественной и бесперебойной работе. "Я думаю, что мы это должны сохранить и сделать лучше", - добавила Ольга Прудникова.



