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В Гомеле задержали за вымогательство бывшего участника банды "морозовцев"

04.09.2018 19:40 — Разное | Партизан  
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В Гомеле задержали за вымогательство бывшего участника ОПГ Морозова, сообщает милиция региона. В свое время за участие в банде мужчина был приговорен к 11 годам лишения свободы, но в 2012 году условно досрочно вышел на свободу. И — совершил новое преступление.

Гомельский предприниматель в 2015 году занялся совместным бизнесом с жителем Пинска. Тот вложил в дело 15 000 долларов. Пока дела шли неплохо, оба бизнесмена никаких претензий друг к другу не имели. Но в какой-то момент бизнес пошатнулся, и гомельчанин не смог отдавать партнеру дивиденды. Между мужчинами возник вопрос о возврате вложенной суммы, пишет tut.by

В это время житель Пинска в кафе случайно познакомился с бывшим «морозовцем», пожаловался, что есть нерешенная денежная проблема. Тот предложил помочь вернуть долг.

Гомельскому предпринимателю после нескольких переговоров назначили встречу на площади Восстания областного центра. И она уже проходила под контролем милиции. На случай возникновения непредвиденных ситуаций задействовали ОМОН. «Решала» стал убеждать гомельчанина в необходимости скорейшего возврата денег. Тот долга не отрицал, но честно признался: сейчас такой суммы на руках просто нет. Бывший «морозовец» достал пистолет Макарова и передернул затвор — в этот момент была отдана команда на силовой захват. Он прошел молниеносно.

Уже после задержания выяснилось, что пистолет оказался точной копией пистолета Макарова, только в пневматическом исполнении.


Возбуждено уголовное дело за вымогательство: бывшему «морозовцу» и пинскому предпринимателю грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.


 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле задержали за вымогательство бывшего участника ОПГ Морозова, сообщает милиция региона. В свое время за участие в банде мужчина был приговорен к 11 годам...
 
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