Екатерина Снытина: про баскетбол, татуировки, собак и Сирию

В команде Екатерина и теперь, когда всеми любимая дрим-тим уже совсем другая. В воскресенье капитан белорусского сборной отпраздновала свой 33-й день рождения, это и стало поводом встретиться с известной баскетболисткой и накануне старта нового сезона поговорить о прожитых в спорте годах, обсудить татуировки и узнать о ее невероятной любви к собакам.





— Катя, отдых заканчивается. Как вы его провели?





— Шикарно! Я очень давно так долго не была дома в Минске с родителями и семьей. Мне кажется, прошла неделя с того момента, как закончился сезон, но буквально через неделю у меня уже начнется новый. Отдых получился большой — практически три месяца, но лето пролетело очень быстро. За это время я выполнила программу максимум, провела время с семьей, съездила на море, сделала себе небольшую экскурсию в Рим, вместе с тем тренировалась и участвовала в различных мероприятиях от Федерации баскетбола.





— Судя по вашим соцсетям, хватало и экстрима... Вы попробовали сплав на байдарках.





— Да, там было столько комаров, что для меня это оказалось действительно экстремально. Я уже несколько лет просила свою двоюродную сестру взять меня с собой, они ходят в такие походы на неделю, но я хотела что-то легкое, на дня два. И вот наконец произошло. Вообще, не могу сказать, что всегда люблю активно отдыхать, были дни, когда я чувствовала себя усталой или просто не было настроения, тогда валялась дома с собаками.





— Не забывали и о тренировках.





— Да, работала под руководством моего тренера Татьяны Ловец последние два месяца. Когда была в Минске, занятия проходили шесть раз в неделю по два, два с половиной часа. Не стоит убирать тренировки в отпуске из жизни любого спортсмена, когда впереди у тебя еще сезон, это закладывает физическую базу, которая обязательно пригодится.





Из-за того, что у меня не было игр со сборной, этим летом я посмотрела, наверное, все матчи молодежных команд, ранее на это не было времени, да и желания, если честно. Но чемпионат мира до 17 лет проводился в Минске впервые за 32 года, не ходить туда было бы как-то неправильно. Мне было интересно посмотреть и на наших девушек, и на другие европейские и американские команды, это звезды, которые через четыре-пять лет будут играть во взрослых лигах.





— Сами по баскетболу соскучились?





— Да, уже скорее хочу оказаться в команде, все-таки это моя любимая игра, это то, что мне нравится.









— Прошлый сезон вы провели в турецком «Хатае», после чего продолжили соглашение еще на год, то есть, вас все устраивает в Турции?





— Да, чемпионат классный, один из сильнейших в Европе. Страна мне нравится, с клубом мы понимаем, что хотим друг от друга, в определенном плане доверяем друг другу. У нас хорошее сотрудничество.





— Что касается самой страны, жить там вам комфортно?





— Вполне. Самое непривычное было то, что турки настолько общительны и доброжелательны. Стереотипы об этой нации, как оказалось, совсем другие. Мол, все женщины там ходят в хиджабах, а мужчины-мусульмане просто тираны. На самом деле это не так. Конечно, есть нюансы. На второй день знакомства они могут говорить, что ты их сестра, как все прекрасно и что мы всегда будем вместе, а через три дня вся эта любовь заканчивается. Я прошла через это еще в первый свой приезд в Турцию, когда меня уволили из клуба, поэтому адекватно отношусь к таким их отношениям.





— Город, в котором играете, находится в 30 минут езды от Сирии, наверное, вы знали об этом, подписывая контракт.





— Да, но тогда я волновалась больше не о Сирии, в Анкаре на тот момент как раз происходил государственный переворот, когда туда вводили войска. Через неделю я должна была лететь в Турцию. Позвонил тренер: «Катя, у нас тут проезжают танки, но ты прилетай, в Хатае все спокойно». Было, конечно, не очень комфортно, ты же не знаешь, может, завтра начнется война.





Последний год был относительно спокойным для нас, единственное, в Сирии взорвали какой-то химзавод, но команды тогда не было в городе. Мы приехали только через неделю, люди говорили, что после происшествия першило в горле, было трудно дышать, ну, конечно, когда мне это рассказали, то и у меня в горле стало першить. (Улыбается.)





* * *





— Вы поиграли в разных странах и чемпионатах. Какой период своей карьеры назовете самым успешным и, наоборот, неудачным?





— Прекрасное время у меня сейчас в «Хатае», где я хорошо проявляю себя как игрок, и при этом еще команда получает медали, выходит в Евролигу. Это очень престижно, особенно в Турции. Самый стрессовый период был, когда я играла в Венгрии три месяца, мы ужасно выступали, я не могла играть, ну вот вообще ничего не получалось. Я знаю, что умею играть, что раньше нормально играла, но ничего не могла сделать в тот момент. Меня уволили. После венгерской черной пустоты у меня появилась турецкое солнце.





— Ваши родители тоже связаны со спортом. Они часто влияли на вашу карьеру?





— Я, как нормальная девушка, молодая их никогда не слушала, это сейчас я могу позвонить маме, папе, дома сесть и обсудить, стоит ли подписывать контракт, что они думают о смене клуба и так далее. Родители никогда не навязывали мне своего мнения, но я знала, что всегда могу попросить совета. Просто не делала этого, так как думала, что умнее всех. Родители смотрят все мои игры по интернету, когда в Минске, то явка обязательна. Они знают, как я играю, как умею играть и как не умею.





— Могут ли поругаться после игры?





— Конечно. Звоню домой — все равно, выиграла или проиграла — и слышу вопросы: «Почему ты это не сделала, а почему это?» Папа всегда с критического стороны подходит, знает, где улучшить мою игру. Иногда у меня глаз дергается, потому что я не хочу это слушать. Но с возрастом становишься мудрее, теперь я их слушаю и слышу.





* * *





— Ваши болельщики знают о любви к татуировкам и собакам. Откуда это?





— Любовь к собакам возникла с появлением моей собаки 10 лет назад, а вот к татуировкам была с юности. Первая тату появилась в лет 19, это кошачьи лапки на плечах. Сейчас у меня уже семь татуировок, самая любимая последняя, на которой изображен мой пес Дизель.





— Говорят, что после одной татуировки остановиться уже сложно...





— Когда ее набивают, тебе больно, но выходишь, и хочется прийти на следующий день и сделать еще. Если этот момент пережить, то, может, уже и не сделаешь. Но я думаю, вряд ли есть человек, который остановился на одной татуировке. После последней мне было так больно, что, когда я оттуда вышла, пошел, наверное, обратный процесс, я сказала, что никогда больше не сделаю тату.





— Вы завели собаку несмотря на переезды и даже какое-то время возили ее с собой по странам.





— Я люблю собак, но сейчас всем говорю: не заводите животных, пока не закончите с баскетболом. Два года Дизель был со мной в Польше, во время отъездов за ним ухаживала одна семья из болельщиков нашего клуба. С ними я оставляла собаку со спокойной душой, может быть, кто-то будет смеяться, но это как ребенок: отдать его кому-то хоть на несколько дней очень сложно. Потом я пыталась перевезти Дизеля с собой в Россию, но ничего из этого не вышло, потому что там у меня был очень тяжелый график. Родители сказали: «Не мучай ни себя, ни собаку, он прекрасно с нами живет». И забрали Дизеля.





— Вы набивали татуировки с его изображением, значит, Дизель стал для вас уже чем-то большим, чем собака?





— Сейчас он живет с нами уже 10 лет, это часть нашей семьи, мы уже давно его так воспринимаем. Даже разговариваю с ним, а он мне отвечает.





* * *





— Знаю, что вы проходите дистанционное обучение через интернет и любите читать.





— Читаю только то, что мне нравится, если не понравились первых пять страниц книги, значит, не мое. В прошлом сезоне даже ставила перед собой такую задачу: читать одну книгу в неделю, со всеми этими нашими переездами они прекрасно заходят. Училась читать быстро, дошла до такого, что читала очень быстро, но поняла, что ничего не запоминаю. Последние пару лет каждая вторая книга — это автобиография или рассказ о жизни какого-либо спортсмена или фирму, или бизнес. Мне просто интересно, как у людей все это получается.





— Есть книга, которая оказала на вас особое влияние?





— Самая первая, которую я прочитала еще в детстве, — «Как перестать беспокоиться и начать жить» Дейла Карнеги. В ней можно найти очень много фраз, которые сейчас легко увидеть на любом мотивационном сайте. Грубо говоря, когда я страдала из-за того, что у меня не было новых кроссовок, родители не могли этого позволить, одной фразой из этой книги я могла все объяснить для себя ( «Я беспокоился, что у меня не было новых ботинок, пока не увидел человека, у которого не было ног»). Еще мне нравится биография Марии Шараповой, которую она написала недавно. Как человек с четырех лет шел к тому, чтобы достичь титулов, которые имеет сегодня, как она прошла через допинговый скандал и осталась на пути к своей цели.





— Вы сами никогда не думали над тем, чтобы написать автобиографическую книгу?





— Мне эта идея как-то приходила в голову: историй про боли и травмы в моей карьере точно хватило бы на книгу. Но потом я подумала, что, может, это никому не нужно.





* * *





— Немного о баскетболе. Наша женская сборная сейчас находится в непростой ситуации, как изменилась атмосфера в коллективе и сколько нужно времени, чтобы выйти на прежний уровень?





— Атмосфера в сборной стала как в клубе. Раньше я приезжала, и это была моя семья, мы все росли, долго играли, тренировались и жили вместе. Сейчас я приезжаю и это только работа: приехала, отработала и поехала дальше в клуб. Скорее всего, так получается, потому что в сборной много новых людей. Насколько возможно всем нам еще что-то выиграть? Я считаю, что возможно, вот сейчас, в 2018 году, когда у всех нас будет хороший день в плане игры. На прошлом чемпионате Европы таких дней не было. Ни в одной игре не было легкости, удачи, поэтому там мы проиграли, это закономерно. Сложно сказать, как сборная сыграет в ноябре или в феврале. Мы никогда не выступали стабильно при любом составе, поэтому надо потерпеть, нужно сыгрываться. Возможно, это будет длительный процесс, но без черной полосы мы на белую не выйдем.





— Вы отпраздновали день рождения. Что за эти годы удалось сделать и что в ваших планах?





пишет zviazda.by — Сколько мне? Тридцать три? Я счастлива, занимаюсь любимым делом, моя семья рядом. Отличный вариант. Что будет дальше? Я надеюсь, что буду заниматься любимым делом, моя семья будет рядом и я буду счастлива,zviazda.by







