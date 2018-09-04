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Доллар снова растет. Как это отразится на белорусском рубле на текущей неделе

04.09.2018 20:13 — Разное | Tut.by  
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Во вторник 4 сентября доллар поднялся на BYN0,0189 — до 2,1028 рубля. Аналитики прогнозируют, что будет происходить с валютной корзиной в ближайшее время.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Ведущий аналитик «Телетрейд» Марк Гойхман прогнозирует, что курс доллара по отношению к белорусскому рублю продолжит расти. 

— Общий тренд направлен дальше наверх, к рубежу 2,1140 белорусского рубля, достигавшемуся в начале 2016 года. Однако это не исключает возможной предварительной коррекции к 2,0500−2,0800 рубля, — говорит Марк Гойхман. — Европейская валюта сдает позиции доллару на рынке «Форекс», и это отражается на поведении пары EUR/BYN. Хотя она также растет, но значительно меньше, чем доллар, и очень далека от своих максимумов. Находясь на уровнях в районе 2,4400 BYN, евро при преодолении данного рубежа способен штурмовать вершину 2,4600 BYN. В то же время уровнем поддержки для пары выступает 2,41000−2,4170 BYN.

Аналитик говорит, что слабость российского рубля в целом проявляется и в его отношении к белорусскому.

— Но укрепление доллара к белорусскому рублю на прошедшей неделе было сильнее, чем к «россиянину». Поэтому в паре RUB/BYN наблюдается коррекция вверх, которая дошла до 0,0309 BYN. Но дальше 0,0312 BYN россиянину расти будет сложно, поскольку здесь находится сильное техническое сопротивление повышению, — заключил Гойхман. — Соответственно, на текущую неделю наиболее вероятным диапазоном выступает 0,03034−0,0312 BYN.

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Теги: Курсы валют
 
 
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