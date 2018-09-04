Второй урожай клубники собирают в Лунинецком районе

Жаркое лето поспособствовало созреванию повторного урожая «красного золота».



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Фото иллюстрационное из нашего Инстаграма

Ягод, конечно же, по осени не так уж много. Но они есть.

Жительница Лахвы рассказала, что буквально каждый день собирает минимум по литру сладкой ягоды.

– Это обычная клубника, просто дает вновь плоды. Конечно, ягода не такая ароматная, как в начале сезона, но вкусная. В огороде ещё много цветущей ягоды.



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Второй урожай клубники

Если установившаяся жарка погода продержится дольше, а к тому же, как обещают синоптики, пойдут дожди, созревание клубники продолжится.