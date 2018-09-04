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Второй урожай клубники собирают в Лунинецком районе
04.09.2018 21:02 — Разное | Виртуальный Брест
Жаркое лето поспособствовало созреванию повторного урожая «красного золота».
Фото иллюстрационное из нашего Инстаграма
Ягод, конечно же, по осени не так уж много. Но они есть.
Жительница Лахвы рассказала, что буквально каждый день собирает минимум по литру сладкой ягоды.
– Это обычная клубника, просто дает вновь плоды. Конечно, ягода не такая ароматная, как в начале сезона, но вкусная. В огороде ещё много цветущей ягоды.
Второй урожай клубники
Если установившаяся жарка погода продержится дольше, а к тому же, как обещают синоптики, пойдут дожди, созревание клубники продолжится.
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Жаркое лето поспособствовало созреванию повторного урожая «красного золота». Фото иллюстрационное из нашего Инстаграма Ягод, конечно же, по осени не так уж...
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