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"Необоснованное повышение цен". В Беларуси третий месяц подряд дорожает курятина
04.09.2018 21:02 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси третий месяц подряд дорожает мясо курицы. Об этом
Снимок носит иллюстративный характер. Александра Квиткевич, TUT.BY
— Подорожание птицы отмечается на протяжении последних трех месяцев. «Мы считаем это повышение цен необоснованным и адресуем данный вопрос МАРТ и Комитету госконтроля. Параллельно проведем свое собственное „народное“ расследование», — сообщила заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич.
В целом по стране последние 4 месяца сохраняется стабильная ситуация по ценам на продукты питания, отмечают в федерации. Специалисты обращают внимание на то, что снижается стоимость сезонной плодоовощной продукции.
— В то же время рабочая группа ФПБ отметила рост цен на бобовые (на 22%), пшенную крупу (на 21%) и птицу (18%), — сообщают в федерации.
Напомним, в июне в Беларуси, по официальной статистике,
Так, в июле мясо и мясопродукты в целом по стране, по данным Белстата, подорожали в прошлом месяце на 0,17%. Месяцем ранее увеличение было более существенным — на 1,44%.
Цены на полуфабрикаты из мяса птицы выросли в прошлом месяце на 6,4%, на кур (включая бройлеров) — на 7,8%.
Производители
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В Беларуси третий месяц подряд дорожает мясо курицы. Об этом сообщают в Федерации профсоюзов, специалисты которой проводят мониторинг цен на социально значимые...
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