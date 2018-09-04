Как нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку Марию Ивановну

Совсем недавно в лесу сотрудники милиции нашли обессилевшую пожилую женщину, которая накануне там заблудилась.



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Три подруги частенько любили выбраться в лес по ягоды, Мария Ивановна* старше других на восемь лет и лес знает куда лучше. Именно поэтому бабушки часто ходили в лесу "под ее крылом". В тот день они тоже договорились поехать, однако Мария Ивановна опоздала на поезд и женщины поехали без нее. Погуляли по лесу, прошли к месту, где растет брусника, увидели, что она еще зеленая и решили вернуться назад. По дороге встретили знакомую, которая поведала им, что видела Марию в поезде, вероятнее всего, ваши пути пересекутся. Чего, на удивление, не случилось и женщины отправились домой.

На утро в оперативно-дежурную службу Брестского РОВД позвонила двоюродная сестра Марии и сообщила о ее исчезновении. Сотрудники уголовного розыска РОВД отыскали одну из подруг пропавшей, и та показала, куда они обычно ходят. На поиски собралась и группа волонтеров, но, к счастью, помощь не понадобилась. Вечером поисковая группа ехала на машине по лесной дороге, где на обочине под деревом и заметили сидевшую пожилую женщину, к тому времени совсем обессилевшую. Марию Ивановну доставили в отдел и вызвали ей скорую медицинскую помощь.

Такое происшествие не первое и, к сожалению, не последнее в своем роде. Это говорит нам лишь о том, что необходимо помнить и соблюдать меры безопасности в лесу. Не стоит отпускать людей пожилого возраста, людей с какими-либо психическими заболеваниями и детей одних. При подготовке к походу выберете наиболее яркую одежду, в случае неприятности вас будет проще найти. Если есть возможность, возьмите с собой спички, компас, свисток, нож, телефон, небольшой запас воды и еды. Если вы заблудились, то хорошо, если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку - идя вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям, пусть и не там, где предполагали. Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.

Соблюдение этих несложных рекомендаций поможет вам, совершая прогулку в лес не попасть в экстремальную ситуацию.

*Имена изменены