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В Бресте полным ходом идет модернизация теплоисточников

04.09.2018 21:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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К осенне-зимнему периоду службы жилищно-коммунального хозяйства начинают готовиться еще летом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58581.php

В Бресте полным ходом идет модернизация теплоисточников

Фронт работ обширный: ремонт дорог, благоустройство улиц и дворов, промывка и опрессовка водопроводно-канализационных систем, а также модернизация котельных. Последнее – одно из главных условий безаварийной зимы.

В этом году на баланс Брестского котельного хозяйства поступило новое оборудование, закупленное на грантовые средства в рамках проекта ЕС «Поддержка инициативы «Соглашение мэров» в Беларуси». Новым «адресом прописки» для оснащения стали три котельные, расположенные на ул. Орджоникидзе, 14/1, Красногвардейской, 31Б и ул. Медицинской, 5В.

Справочно

В 2017 году город Брест впервые принял участие в конкурсе в рамках проекта ЕС «Поддержка инициативы «Соглашение мэров» в Беларуси» с местной инициативой «Внедрение энергоэффективных мероприятий на объектах городской коммунальной собственности – котельных г. Бреста, стимулирующих снижение выбросов СО2».

По результатам данного конкурса Международным ОО “Экопроект “Партнерство” в рамках реализации проекта “Поддержки инициативы “Соглашение Мэров” в Беларуси” предприятию были выделены грантовые средства. На них закуплено новое оборудование (два каскада котлов, емкостной и газовый подогреватели).

Сегодня в теплоисточниках по ул. Орджоникидзе, 14/1 и Красногвардейской, 31Б полным ходом идут строительно-монтажные работы по установке нового оборудования.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58581.php

В Бресте полным ходом идет модернизация теплоисточников


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58581.php

В Бресте полным ходом идет модернизация теплоисточников


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58581.php

В Бресте полным ходом идет модернизация теплоисточников


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58581.php

В Бресте полным ходом идет модернизация теплоисточников

Реконструкция выполняется за счет средств и силами работников КУПП “Брестское котельное хозяйство”.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58581.php

В Бресте полным ходом идет модернизация теплоисточников


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58581.php

В Бресте полным ходом идет модернизация теплоисточников


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58581.php

В Бресте полным ходом идет модернизация теплоисточников


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58581.php

В Бресте полным ходом идет модернизация теплоисточников


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58581.php

В Бресте полным ходом идет модернизация теплоисточников

По плану — работы по двум объектам будут завершены до начала отопительного периода.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58581.php

В Бресте полным ходом идет модернизация теплоисточников


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58581.php

В Бресте полным ходом идет модернизация теплоисточников

На очереди — замена газового теплообменника для котельной по ул. Медицинская, 5В. Оборудование уже поставлено на склад предприятия. Работы по его установке будут проводиться в конце сентября 2018 года.

Результатом перевооружения местных котельных станет снижение потребления природного газа, а также уменьшение выбросов углекислого газа. Это благоприятно скажется на экологической составляющей нашего города.

Партнеры реализации местной инициативы: Брестский горисполком, КУПП «Брестское котельное хозяйство», Редакция газеты «Брестский вестник», а также БМОО «Время Земли».

Более подробно о готовности котельного хозяйства к осенне-зимнему сезону смотрите здесь:

 
Теги: Брест
 
 
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К осенне-зимнему периоду службы жилищно-коммунального хозяйства начинают готовиться еще летом. Фронт работ обширный: ремонт дорог, благоустройство улиц и...
 
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