Мониторинг ФПБ: рост цен на школьные товары первой необходимости составил не более 4%

Рост цен на школьные товары первой необходимости составил не более 4% к уровню прошлого года. Таковы результаты очередного этапа мониторинга цен на социально значимые товары и услуги, сообщила журналистам заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич, передает корреспондент БЕЛТА.



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Традиционно в августе был проведен мониторинг роста цен на товары первой необходимости при подготовке детей к школе. "Можем констатировать, что рост цен в этом сегменте по сравнению с прошлым годом составил в среднем не более 4%, что в пределах инфляции. К примеру, средняя стоимость школьной экипировки (одежда, обувь, канцелярские и письменные товары) для мальчика-первоклассника составила Br619, для девочки - Br655,9", - рассказала Елена Манкевич.

Что касается продуктов питания, то в последние четыре месяца наблюдается достаточно стабильная ситуация по ценам. Вместе с тем по отдельным группам товаров отмечен значительный рост. "Нас не может не беспокоить тот факт, что цена на птицу выросла на 18%. Также не до конца понятен рост цен на говядину и свинину. Кроме того, на 22% подорожали бобовые, на 21% - крупа пшенная. Проведем свое собственное расследование, чтобы понять, что происходит на самом деле. Одновременно мы отмечаем снижение цен на плодоовощную сезонную продукцию", - отметила зампредседателя федерации.

ФПБ проводит мониторинг цен на социально значимые товары и услуги по всем областям и городу Минску с мая 2017 года.