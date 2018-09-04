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Брестчанин благодаря ДНК-экспертизе через 35 лет нашел дочь в России

04.09.2018 21:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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ДНК-экспертиза помогла жителю Бреста найти в России взрослую дочь, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58579.php

Брестчанин благодаря ДНК-экспертизе через 35 лет нашел дочь в России

К экспертам с просьбой провести тест на установление отцовства обратился 64-летний мужчина. В 1980-х годах он проходил интернатуру в одном из российских регионов, встречался там с девушкой. Через два года молодому человеку пришлось вернуться в Беларусь, контакты оборвались. Спустя 35 лет брестчанин случайно встретил коллегу, с которым трудился в молодости. От приятеля он узнал, что в России у него может быть взрослая дочь.

Подтвердить догадки у бывшей возлюбленной было невозможно, поскольку пять лет назад она умерла. Коллега помог белорусу выйти на связь с предполагаемой дочерью. Чтобы узнать, действительно ли он ее отец, женщина преодолела несколько тысяч километров. Результаты ДНК-экспертизы оказались положительными.

Специалисты управления ГКСЭ по Брестской области с начала года провели около 200 экспертиз по установлению спорного родства. Как правило, инициаторами подобных исследований выступают мужчины.

«Мама, наш папа жив»

В суд района Брестской области обратилась женщина с весьма необычной историей. В 2000-х гг. она состояла в гражданском браке. У молодой пары все складывалось хорошо, спустя время женщина забеременела. Стабильного заработка у мужчины не было, поэтому он согласился на предложенную в Российской Федерации работу. Мол, решу финансовую проблему и вернусь. Однако женщина так и не дождалась его – в скором времени до нее дошла информация, что мужчину убили в России.

Спустя двенадцать лет, уже смирившись с потерей, ее повзрослевший сын в социальных сетях увидел мужчину, похожего на его отца (совместные фотографии родителей хранились в семейном альбоме). Не поверив в такое развитие событий, мальчик позвал маму. Его предположения женщина подтвердила.

Впоследствии оказалось, мужчина на самом деле жив и у него сейчас другая семья.

С целью взыскать алименты с горе-отца, женщина обратилась в суд для проведения генетической экспертизы. Результаты исследования – вероятность отцовства составляет 99,999%.

 
Теги: Брест
 
 
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ДНК-экспертиза помогла жителю Бреста найти в России взрослую дочь, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных...
 
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