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В Пинске завершают разработку комплексного плана развития города до 2020 года

04.09.2018 21:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Пинске завершается разработка комплексного плана развития до 2020 года, сообщил сегодня на заседании хозяйственного актива города председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58578.php

В Пинске завершают разработку комплексного плана развития города до 2020 года

"В соответствии с поручением Совета Министров завершается разработка комплексного плана развития города Пинска до 2020 года. Этот документ, на мой взгляд, должен стать основой программы действий для будущего руководителя города и в целом для исполкома. Вопрос об устойчивом социально-экономическом развитии Пинска и Пинского района на период до 2020 года мы планируем рассмотреть 27 сентября на заседании областного исполнительного комитета", - сказал губернатор.

Он отметил, что последние четыре с половиной года экономика Пинска развивалась с положительной динамикой, по большинству направлений отмечается стабильный рост показателей. За этот период на 25% выросли объемы инвестиций в основной капитал, в экономику города вложено без малого $9 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Экспорт товаров и услуг увеличился почти на 40% и сейчас составляет 9% областного объема. За январь-июль текущего года объем производства промышленной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2017-го вырос почти на 20%.

Вместе с тем руководитель области обратил внимание хозактива на необходимость диверсификации экспорта, наращивания производства инновационной продукции, удельный вес которой в общем объеме производства составляет 3% при задании 6,2%. "Значительным резервом в этом направлении должно стать дальнейшее усовершенствование инновационной инфраструктуры технопарка "Полесье". Полагаю, что горисполкому необходимо принять самое активное участие в его развитии", - подчеркнул Анатолий Лис.

Серьезной работы и действенного контроля со стороны городских властей требуют также строительный комплекс, сфера жилищно-коммунального хозяйства. Были озвучены другие проблемные вопросы.

Сегодня в Пинске состоялось заседание хозяйственного актива, на котором подведены итоги работы горисполкома под руководством Андрея Мулярчика, который покидает место работы по соглашению сторон. С 5 сентября он возглавит ОАО "Белсолод".

 
 
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В Пинске завершается разработка комплексного плана развития до 2020 года, сообщил сегодня на заседании хозяйственного актива города председатель Брестского...
 
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