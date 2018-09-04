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В центре Бреста было замечено редкое насекомое для наших широт - Бражник

04.09.2018 21:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, 4 сентября 2018 года в Бресте, в центре города было замечено редкое насекомое для наших широт - Бражник!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58576.php

В центре Бреста было замечено редкое насекомое для наших широт - Бражник

Крупные или средней величины бабочки, с мощным, часто конусовидно заострённым на конце телом и узкими вытянутыми крыльями. Размах крыльев 30—175 мм; у большинства видов 80—100 мм. Усики длинные, веретеновидные, обычно с заострённой и крюковидно загнутой вершиной. Глаза круглые, голые, часто прикрыты сверху хохолком из удлинённых чешуек. Хоботок обычно очень длинный, превышает в несколько раз длину тела, реже короткий, иногда редуцирован. Губные щупики хорошо развитые, загнуты кверху, с внешней стороны густо покрыты чешуйками, с внутренней стороны обычно лишены чешуйчатого покрова. Лапки несут несколько рядов коротких крепких шипиков. Брюшко покрыто прилегающими чешуйками, собранными на конце в виде кисточки или широкой щетки. Передние крылья более чем в 2 раза длиннее своей ширины, с приострённой вершиной. Их наружный край ровный или резной, с глубокими вырезками между жилками, сильно скошенный к заднему краю, иногда округлый. Задние крылья обычно в 1,5 раза длиннее своей ширины, заметно скошены к заднему краю, с неглубокой выемкой по наружному краю перед анальным углом. Зацепка обычно хорошо развита, иногда рудиментарна.

Сумеречные и ночные бабочки, но некоторые виды — бражники-языканы (Macroglossum stellatarum) и шмелевидки (Hemaris) летают только днем. Сфекодина хвостатая или малый виноградный бражник (Sphecodina caudata) активна в утренние часы. В умеренной зоне большинство видов даёт 1 поколение в год, реже — 2 поколения.

Гусеницы довольно крупные, с пятью парами ног. Окраска достаточно яркая, с косыми полосками и пятнами в виде глаз. Гусеницы развиваются преимущественно на древесных и кустарниковых породах, значительно реже — на травянистых растениях, отличаются узкой пищевой избирательностью и чаще всего способны питаться только на одном или нескольких близкородственных видах растений; многоядные виды среди бражников встречаются редко. Отдельные виды известны как второстепенные вредители сельского и лесного хозяйства. В лесах незначительно повреждают различные хвойные и широколиственные породы, в садах — плодовые и косточковые культуры. На заднем конце тела гусеницы почти всегда имеется характерный плотный нарост — «рог». Гусеницы проявляют активность в сумеречное и ночное время суток.

Куколка отличается тем, что на заднем конце у неё имеется возвышение в виде рога, которого лишены только немногие виды.

Все виды семейства являются теплолюбивыми насекомыми, но многие виды являются активными мигрантами и залетают на территории, лежащие значительно севернее мест своего размножения. Они способны перелетать через моря и горные хребты (высотой более 3500 м н.у.м.).

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня, 4 сентября 2018 года в Бресте, в центре города было замечено редкое насекомое для наших широт - Бражник! Крупные или средней величины бабочки, с мощным,...
 
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