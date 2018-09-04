Лидская мебельная фабрика в лидерах по области среди предприятий, которые имеют долги по зарплате работникам





Размер и точное время получения кровно заработанных денежных знаков — тема, без преувеличения, самая волнующая и обсуждаемая. Причем как на лавочках под подъездом, так и на самом высоком уровне. Люди должны быть уверены в завтрашнем дне. Но пока еще не редки случаи, когда труженикам приходится обивать пороги, писать жалобы и отстаивать свои права в судах.

В первом полугодии Гродненщина вошла в тройку лидеров по числу нарушений в части не выплаченной вовремя зарплаты. Почему так получилось и кто портит статистику? В вопросах разбиралась корреспондент «Рэспублікі» .

Денег нет

Из года в год в лидерах по несвоевременной выплате заработной платы значится ООО «БелДревМебель». Долг по зарплате работникам растет как на дрожжах. Согласно информации о просроченной задолженности, в мае предприятие задолжало зарплату всего одному работнику, в июне их было уже более 60, а в июле — 111.

В прошлом году предприятие даже собирались закрыть из-за невыплаченной зарплаты. Десяткам людей приходилось выбивать свои деньги через суды. Только при таком раскладе они получали на руки заработанное честным трудом. Остальные довольствовались минимальными суммами. Зарплату выдавали частично, но даже эти крохи платили несвоевременно. На все вопросы руководство отвечало просто: нет денег. Поэтому и попало на контроль из-за неоднократного нарушения законодательства.

— Сегодня общая сумма просроченных платежей по зарплате у ООО «БелДревМебель» — свыше 45,5 тысячи рублей, — рассказала заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Гродненского райисполкома Анна Малышко. — Число работников на предприятии постоянно сокращается. Однако оно по-прежнему продолжает работать. Все проблемные вопросы на контроле у областной прокуратуры. Общество с ограниченной ответственностью даже перерегистрировалось в Берестовицком районе, хотя территориально оно находится в Гродненском.

Предприятие периодически платит штрафы, которые выписывают и на организацию, и на руководителя. Кроме долга по зарплате, постепенно гасится задолженность по уплате налогов. Но что делать, если картина не меняется? Старший помощник прокурора Гродненского района Марина Терешко пока затрудняется ответить на этот вопрос:

— В мае совместно с областными профсоюзами на предприятии организовали прием граждан. Было очень много обращений. Работники озвучили проблемы с несвоевременной выплатой зарплаты, хотя руководство предприятия об этом замалчивало. То есть сведения о существующей задолженности в статистической отчетности отражены не были, хотя фактически имели место. Материалы направлены в РОВД. Проверка продолжается.

Важно различать понятия

Заместитель начальника отдела надзора за соблюдением законодательства о труде Гродненского областного управления Департамента инспекции труда Минтруда и социальной защиты Вероника Лунь говорит о тенденциях:

— Работаем по Указу № 510, активно рассматриваем обращения граждан, изучаем информацию, поступающую из других государственных органов и организаций, а также проводим обследование субъектов хозяйствования на добровольной основе. В основном пользуемся статистическими данными. Есть предприятия, которые периодически допускают нарушения по срокам выплаты заработной платы. Есть и такие, которые фигурируют в этих списках из года в год. Правда, в данном случае важно различать понятия: нарушение сроков выплаты зарплаты и просроченные выплаты.

Действительно, одно дело, когда деньги в кошельке работника оказывались на день-другой позже. И совсем иное, когда людей месяцами кормят только обещаниями. По Гродненской области в лидерах среди должников фигурируют несколько предприятий: Лидская мебельная фабрика, Дятловская МПМК № 147, Гродненский завод железобетонных изделий, Гродненская МПМК № 164, Слонимская СПМК № 64 и МПМК № 164. Последнее предприятие находится в процессе ликвидации. Но чаще других звучит упомянутое выше ООО «БелДревМебель». Среди «опаздывающих» с выплатой денег работникам — более десятка сельскохозяйственных предприятий области.

— Если говорить про обращения граждан, то чаще других нам звонят и пишут работники предприятия «Гроднооблсельстрой», — продолжает Вероника Лунь. — В информацию о несвоевременной выплате зарплаты мы включаем данные о нарушениях сроков выплат окончательного расчета, который должен выплачиваться в день увольнения работника, либо среднего заработка во время трудовых отпусков. Чаще всего причины нарушения сроков выплаты зарплат и других выплат связаны с тяжелым финансовым положением предприятий и организаций.

Бить в барабаны пока рано

Трудовые инспекторы отмечают, что ситуация с несвоевременной выплатой зарплаты в Гродненской области далеко не самая худшая. Если изучить данные, что поступают из Белстата, бить в тревожные барабаны пока рано. Специалист приводит пример:

— По состоянию на 1 июня в Минске 14 организаций допустили просроченную задолженность по заработной плате. В Могилевской области — 32, в Минской — 4, в Гродненской — 3, в Витебской и Гомельской областях — по два случая. И каждый месяц ситуация меняется.

Однако, как ни крути, больше всего нарушений, связанных с несвоевременной выплатой заработной платы, а также ее минимального размера, за первое полугодие этого года выявили в трех областях страны. При проведении проверок, обследований и изучении информации, поступившей из госорганов, а также обращений граждан выявили 1313 случаев нарушений сроков выплаты заработной платы. Больше всего их оказалось в Витебской, Гродненской и Минской областях. К административной ответственности привлекли 913 нанимателей и 914 должностных лиц нанимателей, которые выплатили штраф 316 тысяч рублей.

Кроме того, в рамках надзора за соблюдением законодательства о труде выявили 133 случая нарушения законодательства о минимальной заработной плате. Значительное количество организаций, допустивших нарушение, расположено на территории Витебской, Гродненской и Брестской областей. За допущенное нарушение штраф на 7,5 тысячи рублей выплатили 105 должностных лиц нанимателей.

Начальник Гродненского областного управления Департамента госинспекции труда Минтруда и соцзащиты Николай Ленко напоминает об изменившихся подходах в их работе:

— В этом году отменены все плановые проверки. О проведении мониторингов субъект хозяйствования должен быть уведомлен заранее. Наша работа в ближайшие годы будет направлена, скорее, на профилактику. Хотя, как видно, нарушений пока хватает.