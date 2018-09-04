ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лиде мужчина украл два седла и переднее колесо с велосипедов, которые стояли в подъезде

04.09.2018 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

В Лиде мужчина украл два седла и переднее колесо с велосипедов, которые стояли в подъезде

Велосезон скоро подойдет к своему завершению, однако преступления связанные с хищением данного средства передвижения все еще продолжаются. 

Правда, не всегда злоумышленники крадут велосипеды, иногда под удар попадают их составные части. Буквально на днях житель города Лида 1957 года рождения находился в одном из подъездов. Внутри стояли велосипеды и в двух из них подозреваемый снял седла, а на одном открутил переднее колесо.

На следующий день потерпевший обнаружили пропажу и сообщили об этом в правоохранительные органы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам милиции удалось выйти на след нечистого на руку гражданина. Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 205 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Кража», сообщает милиция.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Велосезон скоро подойдет к своему завершению, однако преступления связанные с хищением данного средства передвижения все еще продолжаются.  Правда, не всегда...
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти смогут продавать пустующее жильё с понижением цены и без аукциона: Президент подписал Указ «О пустующих и ветхих домах»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика