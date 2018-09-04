В Лиде мужчина украл два седла и переднее колесо с велосипедов, которые стояли в подъезде





Велосезон скоро подойдет к своему завершению, однако преступления связанные с хищением данного средства передвижения все еще продолжаются.

Правда, не всегда злоумышленники крадут велосипеды, иногда под удар попадают их составные части. Буквально на днях житель города Лида 1957 года рождения находился в одном из подъездов. Внутри стояли велосипеды и в двух из них подозреваемый снял седла, а на одном открутил переднее колесо.

На следующий день потерпевший обнаружили пропажу и сообщили об этом в правоохранительные органы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам милиции удалось выйти на след нечистого на руку гражданина. Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 205 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Кража», сообщает милиция .