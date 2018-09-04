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Паук поселился в ухе китайского пенсионера

04.09.2018 21:15 — Разное | Партизан  
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Насекомое решило надолго обосноваться в тёплом и влажном месте, вот только 60-летний мужчина оказался не рад такому соседству.

Любопытную находку обнаружил отоларинголог Чу Шу Линь в ушной раковине своего 60-летнего пациента. Мужчина пришёл на приём с жалобой на зуд и странные звуки, которые преследовали его последние несколько недель. Оказалось, всему виной небольшой паук, который поселился в ухе пенсионера, передаёт Dalian Evening News.

Насекомое, по всей видимости, решило обосноваться в тёплом и влажном укрытии надолго: восьмилапый даже сплёл там паутину.
Доктор вынул паука из уха пациента и с изумлением отметил, что насекомое не успело причинить ему никакого вреда. По словам господина Чу Шу Линя, он уже был свидетелем того, как божьи коровки или тараканы забираются в уши людей, но вот паука увидел впервые.


Впрочем, не все контакты с насекомыми могут быть одинаково безобидны. Ранее Лайф рассказывал, как американка лишилась ноги после укуса паука. По мнению врачей, диабет, которым страдает женщина, способствовал распространению яда насекомого в теле, что привело к таким тяжёлым последствиям, пишет Лайф.


 
 
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Насекомое решило надолго обосноваться в тёплом и влажном месте, вот только 60-летний мужчина оказался не рад такому соседству.
 
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