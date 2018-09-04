Паук поселился в ухе китайского пенсионера

Любопытную находку обнаружил отоларинголог Чу Шу Линь в ушной раковине своего 60-летнего пациента. Мужчина пришёл на приём с жалобой на зуд и странные звуки, которые преследовали его последние несколько недель. Оказалось, всему виной небольшой паук, который поселился в ухе пенсионера, передаёт Dalian Evening News.





Насекомое, по всей видимости, решило обосноваться в тёплом и влажном укрытии надолго: восьмилапый даже сплёл там паутину.

Доктор вынул паука из уха пациента и с изумлением отметил, что насекомое не успело причинить ему никакого вреда. По словам господина Чу Шу Линя, он уже был свидетелем того, как божьи коровки или тараканы забираются в уши людей, но вот паука увидел впервые.









пишет Лайф. Впрочем, не все контакты с насекомыми могут быть одинаково безобидны. Ранее Лайф рассказывал, как американка лишилась ноги после укуса паука. По мнению врачей, диабет, которым страдает женщина, способствовал распространению яда насекомого в теле, что привело к таким тяжёлым последствиям,Лайф.



