Доллар снова растет. Как это отразится на белорусском рубле на текущей неделе





пиш ет finance.tut.by Ведущий аналитик «Телетрейд» Марк Гойхман прогнозирует, что курс доллара по отношению к белорусскому рублю продолжит расти,ет finance.tut.by





— Общий тренд направлен дальше наверх, к рубежу 2,1140 белорусского рубля, достигавшемуся в начале 2016 года. Однако это не исключает возможной предварительной коррекции к 2,0500−2,0800 рубля, — говорит Марк Гойхман. — Европейская валюта сдает позиции доллару на рынке «Форекс», и это отражается на поведении пары EUR/BYN. Хотя она также растет, но значительно меньше, чем доллар, и очень далека от своих максимумов. Находясь на уровнях в районе 2,4400 BYN, евро при преодолении данного рубежа способен штурмовать вершину 2,4600 BYN. В то же время уровнем поддержки для пары выступает 2,41000−2,4170 BYN.





Аналитик говорит, что слабость российского рубля в целом проявляется и в его отношении к белорусскому.





— Но укрепление доллара к белорусскому рублю на прошедшей неделе было сильнее, чем к «россиянину». Поэтому в паре RUB/BYN наблюдается коррекция вверх, которая дошла до 0,0309 BYN. Но дальше 0,0312 BYN россиянину расти будет сложно, поскольку здесь находится сильное техническое сопротивление повышению, — заключил Гойхман. — Соответственно, на текущую неделю наиболее вероятным диапазоном выступает 0,03034−0,0312 BYN.



