ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый контейнерный поезд с белорусской молочкой отправился в Китай

04.09.2018 20:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В остальных контейнерах также белорусская экспортная продукция, передает корреспондент БЕЛТА.

Фото БелТА

 Поезд следует по маршруту Колядичи - Туаньцзецунь (Чунцин, КНР). "Это далеко не первые поставки молочной продукции в Китай, но впервые в формате полноконтейнерного поезда. В его составе 41 сорокафутовый контейнер, из них 20 наполнены сухим обезжиренным молоком белорусских производителей", - сказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов. 

Организаторами данного поезда выступают государственное предприятие "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" (БТЛЦ) Белорусской железной дороги и ЗАО "Мясо-молочная компания". "Беларусь выбрала стратегию закрепления на китайском рынке сначала по сухому молоку. Когда торговая марка становится узнаваемой, тогда можно заходить на рынок и с новой продукцией. На подходе сливочное масло, сыры и сыворотка", - отметил руководитель ЗАО "Мясо-молочная компания" Павел Стайнов. 

Время в пути до станции назначения составит 10 суток. При этом доставка грузов по данному направлению морским транспортом заняла бы 40 дней. "Мы уделяем особое внимание развитию перевозок грузов контейнерными поездами в сообщении Китай-Европа-Китай. В последние годы наметилась положительная динамика. За семь месяцев нашим предприятием проэкспедировано более 30 тыс. контейнеров - это 115-120% к прошлому году", - добавил первый заместитель генерального директора БТЛЦ Александр Янчевский.


 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В остальных контейнерах также белорусская экспортная продукция, передает корреспондент БЕЛТА.
 
Новости дня
Новости разные
 
Польские специалисты приступили к изучению обломков находящегося в России самолета Качиньского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика