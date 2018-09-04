Первый контейнерный поезд с белорусской молочкой отправился в Китай

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Поезд следует по маршруту Колядичи - Туаньцзецунь (Чунцин, КНР). "Это далеко не первые поставки молочной продукции в Китай, но впервые в формате полноконтейнерного поезда. В его составе 41 сорокафутовый контейнер, из них 20 наполнены сухим обезжиренным молоком белорусских производителей", - сказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.





Организаторами данного поезда выступают государственное предприятие "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" (БТЛЦ) Белорусской железной дороги и ЗАО "Мясо-молочная компания". "Беларусь выбрала стратегию закрепления на китайском рынке сначала по сухому молоку. Когда торговая марка становится узнаваемой, тогда можно заходить на рынок и с новой продукцией. На подходе сливочное масло, сыры и сыворотка", - отметил руководитель ЗАО "Мясо-молочная компания" Павел Стайнов.





Время в пути до станции назначения составит 10 суток. При этом доставка грузов по данному направлению морским транспортом заняла бы 40 дней. "Мы уделяем особое внимание развитию перевозок грузов контейнерными поездами в сообщении Китай-Европа-Китай. В последние годы наметилась положительная динамика. За семь месяцев нашим предприятием проэкспедировано более 30 тыс. контейнеров - это 115-120% к прошлому году", - добавил первый заместитель генерального директора БТЛЦ Александр Янчевский.



